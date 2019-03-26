民進黨桃園黨內立委初選　鄭文燦推薦簽名文宣引發戰火

▲陳賴素美（左一）辦理黨內立委初選登記，對於黨內對手黃世杰推出的參選文宣有鄭文燦推薦簽名，表示不該使用鄭的推薦簽名。（圖／民進黨桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨2020黨內立委初選，尚未展開，然桃園市長鄭文燦為參選人的推薦簽名文宣，悄然引發黨戰火！現任立委陳賴素美26日指稱，黨內對手黃世杰最近推出的參選文宣有鄭文燦推薦簽名，經向鄭求証，鄭表示自己是市長要中立，不得使用推薦。陳賴素美重批黃世杰身為律師，怎能偽造文書？

曾任職市府市政顧問的黃世杰說，市長鄭文燦的推薦簽名很單純，就是前老闆的評價推薦；而擔任民進黨「2020大選立委提名策略小組」核心成員的鄭文燦則說，所有候選人他都會講好話，「我只講好話，不授權」，黨內參選人都預計要用他的推薦文字或肖像，「是他們做的，不是我做的」。

▲▼黃世杰強調市長鄭文燦的推薦簽名很單純，就是前老闆的評價推薦。（圖／擷取自黃世杰臉書）

而他的原則就是初選中立，初選階段不會表示任何意見。鄭文燦強調他希望黨內氣氛和諧，「候選人是主角，我不是主角。」、「我推薦陳賴素美的次數超過黃世杰10倍」。

民進黨黨內立委初選登記即日起展開、迄29日止， 4月17日前進行黨內協調，協調不成於4月22日到5月17日就會進行全民調，5月22日公布提名名單。桃園立委選舉第二選區（楊梅、大園、觀音、新屋）現任立委陳賴素美今天與現任立委鄭寶清（桃園區）完成登記，和陳賴素美同一選區的桃園市政府前市府顧問黃世杰，於27 日11點登記。