宮廟主被嗆抄酒瓶敲破朋友頭　20信徒勸架更亂…警快打壓制

▲羅姓宮廟主不滿被洪姓友人挑釁嗆聲，持酒瓶敲他頭，20多名信徒勸架，警以為打群架，出動快打部隊到場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名宮廟主與2名朋友相約在熱炒店飲酒聊天，其中一名友人在飲酒期間對宮廟主嗆聲，2人起口角，進而持酒瓶互毆，同桌友人也遭到波及，此時在旁邊宮廟聚餐的民眾見狀，20多人跑進店內勸架，警方獲報以為打群架，出動數十名快打部隊到場，將3人帶回偵訊，訊後依社秩法送辦。

▲羅姓宮廟主不滿被洪姓友人挑釁嗆聲，持酒瓶敲他頭，20多名信徒勸架，警以為打群架，出動快打部隊到場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市中和區一家宮廟25日晚間辦桌慶祝媽祖生日，信徒辦桌吃拜拜；晚間11時許，羅姓宮廟主（39歲）與洪姓（36歲）、徐姓（36歲）2名友人續攤到旁邊的漁翁熱炒店，3人在酒酣耳熱之際，洪男出言挑釁嗆聲，讓羅姓宮廟主相當不滿，直接拿起酒瓶毆打洪男頭部，2人在店裡大打出手。

巨大的衝突聲響，讓還在宮廟未離開的民眾聽到，20多人趕緊跑來勸架，警方獲報以為打群架，出動數十名快打部隊，到場後將事發的3人隔開，其中洪姓男子因被酒瓶打中，頭部、嘴唇都有撕裂傷，另一名徐男因勸架遭到波及，頭部也有撕裂傷，經送醫沒有大礙。

警方將鬥毆的3人、店家員工以及現場勸架民眾帶回派出所調查，並調閱監視器釐清事發經過，訊後洪男、徐男均不願對羅姓宮廟主提出傷害告訴，訊後依社會秩序維護法送辦。

▼路過民眾停下來圍觀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼羅姓宮廟主被警方帶回偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）