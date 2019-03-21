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照顧病妹20年相約赴死「親手悶死她」　家屬替求情：給他機會

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老鼠藥示意照。(圖／翻拍自通寶網)

▲蔡男悶死妹妹後吃下老鼠藥想要輕生。(示意圖／翻拍自通寶網)

突發中心／新北報導

新北市中和區一名蔡姓男子照顧罹患精神分裂症的的妹妹20多年，讓他身心俱疲、經濟窮困，去年4月跟妹妹約同一起輕生後，就拿枕頭親手將妹妹悶死，隨後吞下一包老鼠藥準備共赴黃泉，但因不忍痛楚就打電話報警送醫，檢方依照殺人罪將他起訴，但法官考量後依「謀為同死而幫助自殺」罪，判蔡男6月徒刑，得緩刑2年，

檢方調查，蔡男跟妹妹一同住在中和區，從年輕開始就帶替大哥、大姐照料患有精神分裂症的妹妹，時間長達20多年，所有開銷都有其他兄妹接濟，直到父母過世後，蔡男仍不間斷，直到107年4月間他萌生死意，就騎著腳踏車到雜貨店買了大量老鼠藥想要尋短。

蔡男擔心他死後妹妹沒人照顧，就問妹妹是否願意與他共同赴死，待妹妹答應後，就拿出繩子、枕頭模擬動作給妹妹看，隨後就用枕頭悶住妹妹的口鼻長達5至8分鐘，直到確認妹妹沒了心跳，蔡男也跟著服下老鼠藥、20多顆降血壓藥及10多顆鎮定劑，不料腸胃絞痛讓他痛不欲生，隔天一早10點多他向警方報案求助。

法官審理時，蔡男的姐姐及弟弟向法官表示，平常都是蔡男一手擔起照顧妹妹的責任，與妹妹相依為命，甚至把自己的儲蓄都花光了，將妹妹照顧得很好，但近期精神狀況愈來越糟，才會做出傻事，希望法官可以從輕量刑，給蔡男一個機會。

法官認為，蔡男照顧妹妹20年來在經濟及精神壓力甚鉅，與妹妹相約一同赴死，但他犯後態度良好，且因此罹患有肺炎、急心肌硬塞、急性腎衰竭、急性肝衰竭等病症，改依幫助自殺罪判他6月徒刑、緩刑2年，並交付保護管束，盼他此後能夠珍惜自己及他人的生命。

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關鍵字：精神分裂,中和,悶死,枕頭,老鼠藥

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