販毒鴛鴦賓士代步搞「多層次傳銷」　警兵分多路追緝毒犯10人

記者林悅／台南報導

台南市學甲分局執行安居專案，針對黃姓毒販與曾姓女友為首所組成的販毒集團，執行「掃毒」專案任務，經報請台南地檢署檢察官指揮，於3月14日清晨動員32名警力兵分多路，分持16張拘票陸續帶回10名毒嫌歸案，並查獲第二級毒品安非他命，其中陳姓女毒犯現因毒品、傷害案通緝中，全案依法送辦。

警方說，對47歲黃姓毒販執行4個多月的跟監查緝，發現黃嫌與曾姓女友行事高調，外出交易毒品與日常交通皆以賓士汽車代步，落腳處所皆屬高級住宅區，黃、曾毒鴛鴦為求毒品運銷過程能有效躲避警方查緝，毒品的銷售皆以「多層次傳銷」的方式進行，一般下游吸毒者難有機會與其直接交易。

黃嫌等人交易通路採取「先訂貨再銷售」方式，買賣上、下手持有毒品現貨量有限，加上居住於高級住宅區內，門崗警衛森嚴，增加警方查緝困難度，經過專案小組費時抽絲剝繭，逐步釐清毒品運銷管道，終於14日將整個販毒三層分工的一、二級毒品運銷網一舉成擒，帶回10名犯嫌，黃、曾二嫌販毒事證警方蒐證完整明確，且藥腳尿液檢驗均呈陽性反應，全案依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警局獲知查緝成果後，立即由警政監黃光榮代表市警局長黃宗仁，向查緝有功人員頒發破案茶，肯定基層員警的辛勞，同時也勉勵同仁善用情資整合智慧分析，全力投入掃蕩毒品犯罪；學甲分局長陳建民表示，目前已規劃「清查涉毒熱點」、「強化毒品調驗」、「提升熱點見警率」等多項措施，警方絕對以鐵腕掃除社區毒瘤，全力對槍毒溯源斷根，一定要讓民眾對警察的決心及努力有感。