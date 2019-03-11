全台狂掃過敏藥！血汗製毒工廠查出市價4500萬安非他命

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高雄市警局11日宣布破獲冰毒一條龍工廠，製毒集團分工縝密完整，先由4名嫌犯負責向藥局收購感冒藥，作為製造安非他命的原料來源，再交由另外2人負責剝開感冒藥錠，最後由另3名犯嫌在台南市佳里區一處民宅內製毒。警方兵分多路逮捕10名嫌犯，並查扣安非他命30公斤、半成品1400公斤、感冒藥錠、膠囊及製毒設備。另外，警方偵訊時意外發現，負責拆解藥品的2名嫌犯，以量計薪，1顆才賺0.15元，熬夜加班到凌晨4點，雙手長繭，日薪3000元，可說是另類血汗勞工。

▲11日高雄警方宣布破獲製毒集團，集團成員以狂掃過敏藥、鼻炎藥的方式取得安非他命先驅原料麻黃素。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市刑事警察大隊偵查二隊指出，檢警2017年底在高雄市前鎮區某停車場內，查獲25歲陳姓犯嫌持有5公斤安非他命，研判陳嫌應為製毒集團成員，於是與刑事警察局偵查第八大隊組成專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，向上溯源。

經過一年的跟監、蒐證，警方發現製毒集團由陳嫌及另外3名30歲侯嫌、22歲鄒嫌、22歲黃嫌等，負責向全國各藥局收購感冒藥品，作為製造二級毒品安非他命先驅原料麻黃素的提煉來源，以鼻炎、過敏藥為主，不限定品牌，以掃貨的方式收購。

接著送往薇於台南西港地區的倉庫，由33歲莊嫌、53歲陳嫌負責剝開感冒藥錠及膠囊的外包裝，而後再度轉運至台南市佳里區一處民宅，由28歲蔡嫌、36歲黃嫌、28歲蘇嫌提煉、製造安非他命，層層分工相當縝密。

警方表示，5日晚間發現製毒集團蘇姓犯嫌駕駛貨車，疑似要前往工廠運毒輸出販賣，於是在半途攔截，並轉往製毒工廠攻堅，當場查扣市價高達4500萬的安非他命成品30公斤、加工半成品1400公斤及感冒藥錠、膠囊、製毒設備等證物，當時人在屋內的蔡姓男子當場就範，另拘提另外9名犯嫌到案，並依違反毒品危害防制條例等罪嫌，解送高雄地檢署偵辦。

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