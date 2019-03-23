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出家人趕晚課撞死吊車夫妻　3毛孩再也等不到主人回家

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▲邱男於國道六號疑因下車處理吊車鬆脫繩索，遭吳姓出家人撞擊，當場頭顱破裂慘死。（圖／記者白珈陽攝）
▲國道6號在22日晚間發生死亡車禍，邱姓夫婦遭轎車追撞後釀成2死。（圖／民眾提供）

地方中心／南投報導

國道6號22晚間發生死亡車禍，1名出家人要趕到埔里的佛寺上晚課，結果不慎撞上路邊處理吊車吊臂的邱姓夫婦，其中丈夫當場爆頭慘死，妻子則是在送醫後仍不治身亡，而邱姓夫婦在魚池鄉住家養的3隻毛孩，再也等不到主人回家。

警方調查，吳姓比丘（65歲）在22日晚間從嘉義要趕回埔里的佛寺上晚課，結果行經國道6號時，竟然撞上在路邊綑綁吊車吊臂的邱姓男子（54歲）及傅姓妻子（35歲）。

▼吳姓比丘的擋風玻璃碎裂。（圖／民眾提供）
▲吳姓出家人駕駛車輛。

從事園藝工程的邱姓夫婦，當天結束在台中市區的工作後準備要返回位在南投魚池鄉的住處，在行駛國道6號時，2人發覺吊車的吊臂在搖晃，為了避免吊臂甩出，2人趕緊下車查看。

不料吳姓出家人駕駛的轎車疾駛而過，撞上路肩的2人，其中邱姓男子當場頭部破裂身亡，邱姓妻子則是在送往醫院急救後不治身亡，家住魚池鄉的2人還有飼養3隻毛孩，卻再也等不到主人回家。

吳姓比丘則向警方供稱，當時車開一開突然「碰」一聲，就發現右側擋風玻璃破碎後隨即下車查看，結果看到2人躺在地上，趕緊向警方報案。

國道警察7大隊初判，邱姓夫妻應該是要下車查看鬆脫的吊臂繩索，而吳姓出家人因天色不佳，沒有注意到前方的車況才會撞上，後續情形全交由檢方去釐清。

▼警方研判，邱姓夫婦當時應該是要下車查看吊臂，結果卻釀成憾事。（圖／民眾提供）
▲邱姓夫婦疑因綁貨車吊臂的繩索鬆脫，兩人下車綁繩時挨撞。

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關鍵字：國道六號,國道6號,吊車吊臂,死亡車禍

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