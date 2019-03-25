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快訊／鋒面接近北部中！白天有雨「周五又變天」　吳德榮：周日更濕冷

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲雲雨帶即將進入台灣上空，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明指出，有道鋒面雲系正接近北台灣中。中央氣象局表示，今天（25日）受到鋒面通過影響，中部以北及東北部地區仍然會有短暫陣雨，白天以前降雨機率還是偏高，預計要到晚上之後降雨才會趨緩；周三（27日）、周四（28日）西半部高溫有機會來到31、32度；周五（29日）鋒面通過，各地降雨機率提高，北部及東北部稍轉涼。氣象專家吳德榮則指出，周日（31日）另一鋒面及冷空氣接踵而至，天氣將更為濕冷。

氣象局說，今花東及南部山區也會有局部短暫陣雨，只有南部平地是屬於多雲的天氣；溫度方面則會比24日來得高，清晨各地低溫約17到19度，白天北部高溫可望來到21、22度，而中部及東半部則有機會來到24到26度，至於南部則在27、28度左右。

請繼續往下閱讀...

彭啟明在臉書指出，目前有道鋒面雲系正在台灣海峽北部，正逐漸接近北台灣當中，預期中午之前中部以北會有明顯雨勢，中南部雲量也稍多，也有短暫陣雨或飄雨的機會，雖然降雨量不算太大，是典型春雨的特徵。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今全台有雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周二（26日）水氣減少，各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；雖然東北風會稍增強，不過伴隨的冷空氣不多，溫度呈現持平到回升的狀態，清晨各地低溫約17到21度，白天北部及東半部高溫在22到26度，中南部則約29、30度。

氣象局表示，周三、周四南風再起，氣溫明顯回升，各地高溫普遍在27到30度，西半部甚至有機會來到31、32度，空氣中再度聞得到夏天的味道；各地大多仍為多雲到晴，降雨更少，只有東半部地區及北部山區有零星短暫陣雨。

氣象局提醒，周五鋒面通過，各地降雨機率提高，中部以北及東北部轉為有短暫陣雨的天氣，其他地區也有局部短暫陣雨；鋒面過後東北季風會稍增強，北部及東北部稍轉涼。

▼周五鋒面通過，北部及東北部稍轉涼。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周六（30日）、周日（31日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，降雨有機會減少，剩下北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下周一（4月1日）至下周三（4月3日）東北季風稍減弱，氣溫稍回升，迎風面降雨趨緩。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周五鋒面抵達，中部以北轉有雨，氣溫降、轉濕涼。

吳德榮說，由於是春天的天氣變化，模式模擬愈到期末，「不確定性」比其他季節大，故常有較大幅度的調整；最新模式模擬顯示，周六鋒面減弱，尚未完全脫離；周日另一鋒面及冷空氣接踵而至，天氣將更為濕冷，到底將如何變化尚待進一步觀察。

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,吳德榮

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