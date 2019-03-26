韓國瑜挺九二共識搶下44億訂單　在深圳提中華民國「我是孫中山信徒」

▲結束下午與韓結一晤談後，韓國瑜率高市府團隊接受媒體聯訪。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔡浩祥、吳奕靖、林柏安／深圳──台北連線報導

高雄市長韓國瑜啟動拚經濟之旅，昨（25）日踩進南方城市深圳簽下2億人民幣（約合新台幣9.2億元）訂單。韓國瑜在「韓劉會」後率高雄市政府官員等人召開記者會，表示自己是國父孫中山先生的信徒；他直言，國父孫中山先生創立了中華民國，就是追求民主民權民生，「抹黑、故意的抹紅，這些亂七八糟的酸言酸語，希望台灣民眾能夠睜大眼睛。」

▲高雄市長韓國瑜25日會見國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

韓國瑜25日下午4時30分前往深圳麒麟山莊，會見大陸國台辦主任劉結一。雙方坐定後，劉結一除了肯定韓不辭辛勞前來，取得了豐碩成果外，也期盼這些成果展現出兩岸儘早實現打造共同市場、共享祖國大陸發展的機遇，給台灣同胞帶來巨大好處。

結束與劉結一的會面後，韓國瑜晚間7時30分在深圳五洲賓館召開記者會，強調這次深圳行獲得七點成果，包括深圳未來四年內向高市農會採購新台幣十億元農產品、深圳市海吉星願提供兩個寶貴攤位讓高市農漁產品及加工品在此銷售、兩城市成立論壇並搭建可能合作平台等。

結束完記者提問後，韓國瑜重申，「大家都說、批判我的人都說我們犧牲了主權、犧牲了台灣政治利益來交換一點訂單，我覺得這種言論非常的可悲，非常非常的可悲。」

▲韓國瑜強調自己是孫中山信徒。（圖／記者吳奕靖攝）

韓強調，「西元1912年開始國父孫中山先生推翻滿清，創立了中華民國，就是追求民主民權民生，為了老百姓的生活，我是孫中山先生的信徒，我們致力於幫助人民改善生活，國富民強，我們這麼認真努力是希望台灣政治風氣能夠有所扭轉，政治人物不能再鬼混下去，真正要為人民服務。」

他說，所以這些抹黑、故意的抹紅，這些亂七八糟的酸言酸語，我希望台灣民眾能夠睜大眼睛，我們高雄市這個團隊真的很認真在為人民拚搏，希望大家能夠理解，「明天我們到廈門會繼續為我們高雄經濟來衝刺，如果大家不能幫忙，請你心裡祝福我們，如果大家不想祝福請你保持沈默，這是我想我們這個團隊發自內心的呼籲跟拜託，非常感謝大家。」

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