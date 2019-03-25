會見劉結一「招牌式緊握手」　韓國瑜：強烈支持九二共識

記者蔡浩祥、吳奕靖、林姸君／深圳—台北連線報導

高雄市長韓國瑜24日抵達深圳，高規格會見廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中；另25日下午4時30分與國台辦主任劉結一在麒麟山莊會見，韓、劉深圳合體。雙方一見面，韓國瑜立馬伸手與劉結一握手寒暄，展出令人深刻的「招牌式緊握手」，場面非常熱絡。

劉結一表示，在韓國瑜的帶領下，推動兩岸發展進步實現了更好的發展、收穫更多，這些成果給高雄鄉親們扎實的利益實惠，使他們的勞動成果、智慧血汗能夠通過兩岸，轉化成更美好的生活，這些成果也是兩岸一家親的具體體現，也是兩岸融合發展，共同發展的生活寫照。

他指出，「我們會繼續貫徹以人民為中心的理念，為廣大台胞做好事，推出更多惠台利民措施；今年初告台灣同胞書的兩岸關係，指名方向為反對台獨，推動兩岸關係沿著政治方向邁進。」

韓國瑜則說，此次萬方矚目，來的目標清楚，多交朋友、做生意，留下好的情感交流，這是比什麼都重要，人心都是肉做的，都是情感的動物。

他指出自己強烈支持九二共識，和平交往、往來文化、經濟體育，確定有了九二，兩岸和平交流往來能夠很順暢，最後能不能做成買賣是一回事，兩岸和諧順暢從心來交往，這次見到劉主任的心裡話，希望大家都能做到好朋友。

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥、吳奕靖攝）



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