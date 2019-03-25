善用自然資源　宜蘭漂流木堆置場開放撿拾

▲羅東林區管理處將於4月1日上午9時至下午4時公告，開放宜蘭縣籍民眾到五結鄉蘭陽溪出海口南岸的漂流木臨時堆置場自由撿拾漂流木。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

五結鄉蘭陽溪出海口常因豪雨造成漂流木堆積，颱風季節來臨前，為汛期整備，羅東林區管理處將於4月1日（星期1）上午9時至下午4時公告，開放設籍於宜蘭縣的民眾，到五結鄉蘭陽溪出海口南岸的漂流木臨時堆置場自由撿拾漂流木。

羅東林管處表示，漂流木為天然的可再生資源，為增進資源多元利用，同時協助宜蘭縣籍民眾取得合法撿拾證明，該處於五結鄉蘭陽溪出海口南岸的漂流木臨時堆置場設有臨時檢查站，民眾撿拾時應隨身攜帶身分證作為撿拾證明，並請詳閱公告之撿拾區域、期間及相關規範，所撿拾木材也請帶到臨時檢查站檢查，以確定漂流木所有權之歸屬；此外，如需要使用機具或車輛載運，請不要覆蓋斗篷或帆布，以便辦理檢查及登記。

漂流木為具有多樣特性的自然資源，常被社區民眾及藝術家運用巧思，以各種不同的技藝及刻劃方式，將漂流木轉化為獨具風格的木藝作品、或做為社區公園的裝置藝術；除此之外，漂流木亦可作為薪材，供冬日取暖或日常燃料之用。

另為使木材資源能夠有效的循環利用，羅東林管處鼓勵民眾於開放期間到臨時堆置場撿拾漂流木，讓民眾賦予漂流木新的生命與價值。

而民眾如有發現擅撿漂流木或不法載運貴重漂流木時，請聯繫宜蘭縣政府、羅東林區管理處或撥打110報案，請大家一起來共同維護國家資產。

詳細公告內容可至羅東林區管理處官網查詢https://luodong.forest.gov.tw/20000085/0063670或電洽作業課03-9547660 。