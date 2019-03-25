台東擺脫直轄市磁吸效應　去年人口淨流入負轉正

▲台東縣府主計處表示，台東縣去年度「人口淨遷入」3年來首度由負轉正，在各直轄市磁吸效應的影響下逆勢成長。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟 ／台東報導

依據內政部戶政統計資料，位居邊陲偏鄉的台東縣去年共遷入8704人、遷出8,499人，淨遷入205人，人口社會增加率為千分之0.94，台東縣府主計處表示，台東縣去年度「人口淨遷入」狀態3年來首度由負轉正，在各直轄市磁吸效應的影響下 去年逆勢成長，擺脫連3年人口淨流出狀態。

縣長饒慶鈴對於人口淨遷入的現象表示欣慰，縣府會繼續努力，讓縣民有更好生活品質，也歡迎外縣市的好朋友移居台東，踴躍成為v型人



位於偏鄉的台東縣相較於西岸各縣市，由於交通不便及社會經濟資源較為缺乏等因素，10年來幾乎每年都處於人口淨流出狀態，但一直以來台東都有「土很黏」的說法，由於清新的空氣、優美的自然風光及豐富的原住民特色文化，每年吸引為數眾多全台各地及海外人士到此旅遊，也有不少的人乾脆就此定居下來。



依據內政部戶政統計資料，臺東縣在104年以來都是人口淨流出狀態﹙2015年淨遷出1202人、2016年淨遷出623人、2017年淨遷出367人﹚，若是以人口社會增加率來看，可以看出淨遷出的幅度已逐年縮小。依據台東縣政府主計處整理資料，台東的人口社會增加率2015年為千分之-5.38、2016年為千分之-2.81、2017年為千分之-1.67，並且在2018年由負轉正達到千分之0.94。



中央每年都編列「花東地區永續發展基金」希望達成花東地區永續發展之目標，其中更是將花東地區人口淨流出狀態是否改善列為社會永續之關鍵指標。

饒慶鈴指出，位居偏鄉的台東要連年達標已屬不易，近年來不但都達標，且從不以達標為滿足，期許在縣府同仁共同努力下提供台東住民更好的生活品質，讓更多人看見臺東的美好，進而被台東「黏住」。