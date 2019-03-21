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高雄車站「最新地貼」再惹議！網狂轟台鐵美學：一定要這麼醜就對了？

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▲▼台鐵高雄站最新地貼。（圖／翻攝自臉書粉專高雄點 Kaohsiung.）

▲高雄火車站最新地貼再度引發討論。（圖／翻攝自臉書粉專高雄點 Kaohsiung.）

生活中心／綜合報導

高雄火車站先前才因在大廳掛「恭賀新禧」四個大字，引發數千網友熱議，近日又因「最新地貼設計」，再度被民眾拿出來砲轟「台鐵美學不意外」。據了解，台鐵局長張政源已在近期指示成立「台鐵美學設計諮詢審議小組」，廣邀台灣設計界產學專家協助，無論是新車採購、舊車改造、車站改建、車站整建、路缐改善，甚至企業形象設計及員工制服等都要注入美學設計思考。

臉書粉專高雄點 Kaohsiung.於20日PO出高雄火車站最新地貼，上面有各種指示，包含往高雄捷運、購票處、寄物櫃、出站電（扶）梯等。對此，網友砲火猛烈，直指「是沒預算請設計師嗎？可以不要再度破壞國際設計水準的車站建築好嗎」、「我還以為是垃圾掉在地上」、「好low」、「一定要這麼醜就對了嗎」，不過也有民眾在底下留言「至少有進步了啦⋯⋯」、「用意良善，可惜缺了美感XD」、「放個英文版的就更棒」，引發熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵高雄站最新地貼。（圖／翻攝自臉書粉專高雄點 Kaohsiung.）

▲有民眾對於這樣的設計感到不解，質疑台鐵是不是沒錢請設計師。（圖／翻攝自臉書粉專高雄點 Kaohsiung.）

針對台鐵不斷爆發美學爭議，局長張政源12日在臉書上就有透露，爲了加強台鐵的美學素養及設計品質，11日特別率同相關主管到台中花卉博覽會取經。

張政源也提到，「改變」必須跳脫傳統行政體系的框架思維，是相當嚴峻，也是不得不面對的挑戰。未來將成立「台鐵美學設計諮詢審議小組」，廣邀台灣設計界產學專家協助台鐵把關，未來無論是新車採購、舊車改造、車站改建、車站整建、路缐改善，甚至企業形象設計及員工制服等都要注入美學設計思考。

 

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關鍵字：高雄火車站,高雄車站,地貼,指標,台鐵美學,

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