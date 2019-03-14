國光司機占臨停嗆「警察來也不會開單」　遊覽車駕駛酸：大財團厲害　

▲王姓男遊覽車駕駛至台北車站要放旅客下車，卻見大客車臨停區被國光客運霸占。（圖／取自臉書爆料公社，下同）

突發中心／台北報導

一名王姓男子12日在臉書「爆料公社」貼文，表示自己身為遊覽車司機，當天承載客人至台北車站下車，卻遇到大客車臨停區被國光客運占領，他請國光司機移動一下車子，未料國光司機回說，「不然您請警察來呀！就算警察來也不會開我們罰單」，讓王男當場傻眼，酸「原來大財團是這麼厲害」。

王男表示，自己也是開遊覽車的駕駛，當天到台北車站準備放客人下車，卻見大客車的臨停上下車區都被國光客運霸占，王男好心按喇叭並跟國光司機說「麻煩你們移動車子，這裡是上下車區，並不是你們休息的地方」，對方卻理直氣壯的回，「不然您請警察來呀！就算警察來也不會開我們罰單」，王男聽到相當無奈，痛斥國光客遇，「原來大財團是這麼厲害，連警察都不敢開罰單」、「原來大財團是這麼沒水準，只顧自己的方便，不顧其他人的安危」；《ETtoday新聞雲》致電至國光客運台北車站據點，截至14日下午1點電話均未接通。

此事曝光後，網友議論紛紛留言說到，「客運吃這麼開喔」、「狗仗人勢無誤」、「國光幫幫忙好嗎」、「有錢真好，能當大財團真好」；也有網友建議王男，直接投訴公路總局比較快，「應該直接投訴公路總局才會有用」、「檢舉加投訴」、「直接報警」。



