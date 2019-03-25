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1個月內2次！美再派2軍艦穿越台灣海峽：展現印太承諾

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美軍導彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（USS Curtis Wilbur, DDG54）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美軍導彈驅逐艦柯蒂斯·魏柏號（USS Curtis Wilbur, DDG54）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者朱世凱／綜合報導

美國軍方表示，海軍和海岸防衛隊船艦周日（24日）再次穿越台灣海峽，分別是魏柏號（Curtis Wilbur）驅逐艦和海岸防衛隊巴索夫號（Bertholf）緝私艦，「這些船艦通過台灣海峽，展現美國努力維護印太自由開放的承諾。」

據《路透社》報導，這是美軍船艦一個月內兩度穿越台灣海峽，也是2018年下半年以來的第6次。美軍聲明指出，「美國將繼續在國際法允許的地方飛航、航行和作業。」儘管中國不斷反對美軍這類行動，但美軍仍提升穿越這條戰略水道的頻率。

▼美軍海岸防衛隊巴索夫號（Bertholf）緝私艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美軍海岸防衛隊巴索夫號（Bertholf）緝私艦。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，美方2月25日也曾派2艘船艦通過台灣海峽，分別是史塔森號飛彈驅逐艦（USS Stethem DDG-63）及補給艦凱薩‧查維斯號（USNS Cesar Chavez）。在此之前，去（2018）年7月、10月、11月和今年1月也都有美國軍艦通過台海的例子。

外媒分析，美方行動可能進一步擴大美中之間的緊張關係；另一方面，在台北與北京摩擦加劇的情況之下，台灣政府可能會將此視為是川普政府給予的支持。

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