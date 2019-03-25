堅持有機　農友呂宗智種出口感不一樣的香蕉、萵苣菜

▲屏東縣里港鄉農友呂宗栽種的有機香蕉，吃起來更香Q甜美。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

原從事育種工作的屏東縣里港鄉農友呂宗智，10年前跨足到實地栽種種植有機香蕉及短期葉菜類，除供應學校營養午餐和有機通路，訂定契作關係，價格穩定，種起菜來更得心應手。

▲呂宗智種出的萵苣菜。

52歲的呂宗智，大學畢業後就在家中從事種苗培育工作。他說，以繁殖菜苗為主，現在種菜很方便，不用播種，到苗場買很方便，且成活率又高，但每次看到農民買苗回去，為了病蟲害噴了不少農藥，心想「自己下來種一定要改變這種做法」。

於是租了台糖約1.3公頃地種福山萵苣、高麗菜、白菜、油菜等，自有將近1.5公頃地種香蕉。他表示，剛種時，確實遇到病蟲害防治等問題，因此請教專家剋蟲方法，只能使用環境用藥防治，經過幾年來的努力，靠肥培及環境管理，已能種出和慣型一樣美觀的蔬菜。

他表示，4年前種了1.5公頃的香蕉，由於採用環境管理及草生栽培，至今沒輪作障礙，每週2-3次固定量，採下來摧熟，配送到全台有機通路，有機香蕉吃起來更香Q甜美，尤其是黃熟時，就散發出一股濃郁香氣。

這一路來，呂宗智在心態上有些不一樣，雖然都是種田，但為了食安，他選擇有機，過程有些辛苦，但已經熬過來了，現在通路也信任他，種的蔬菜和香蕉，每週固定的量，讓他更放心的去種。