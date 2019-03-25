受刑人控獄中唱軍歌違法　法官「無幫助教化、非進行作戰準備」判勝訴

▲綠島監獄已提起上訴。（圖／取自綠島監獄官網）

地方中心／台東報導

一名在綠島監獄服刑的謝姓收容人，因不滿監獄要求受刑人唱軍歌、答數的管理方式，因此一狀告上法院，而台東地院審理後認為，要求受刑人像軍人一樣，對教化、矯正沒有幫助，因此判謝男勝訴。對此，綠島監獄已經提出上訴，希望爭取改判。

謝男表示，管理員命令他唱軍歌、答數、向後跳、向左右轉等的管理措施已經違法。對此，綠監則表示，這是基本的禮儀要求，目的是為了培養受刑人遵守紀律，但台東地院審理後卻認為，這樣的管理方式缺乏法律授權依據，且沒有彈性、合理的關聯性，反而是將受刑人當作棋子讓他失去主體性，並沒辦法達到矯正、教化的效果。

台東地院認為，唱軍歌、答數、向後跳、向左右轉等措施，對軍人來說確實有作戰訓練的必要，但受刑人的目的，卻不是進行作戰之準備，因此無法讓受刑人理解觸法的原因，也無法進而達到教化效果，因此判謝男勝訴，而這也是受刑人受違法管理而提司法救濟獲勝首例。對此，綠島監獄也表示，目前已經提出上訴。

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