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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／【年假看電影】《刺激1995》：受刑人該享基本人權

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▲▼刺激1995。（圖／取自網路）

▲《刺激1995》講述銀行家被誣陷入獄，透過獄友的第三者角度敘述其獄中生活，也讓更多人看見受刑人在獄中缺乏基本人權保障。（圖／取自網路）

一個人犯罪後，該過怎麼樣的生活？犯罪者在監獄中，就該在監獄中被迫接受不合理的紀律？被虐待？被侮辱？被活活打死？被迫活在懼怕當中？或許會有人認為，當他犯罪侵害他人人權時，他就不配也不該享有人權，但你能夠想像，沒有人權的生活嗎？

《刺激1995》講述一名銀行家安迪，被誣陷謀殺妻子與妻子的情人，法院判處他無期徒刑，進入肖申克監獄服刑。電影劇情改編自史蒂芬･金的原著作品《麗塔海華絲與蕭山克監獄的救贖》，以瑞德，這位待在肖申克監獄超過20年的受刑人，用第三人的角度，敘述著安迪進入獄中的種種生活。

入獄第一晚   獄友被獄警活活打死

安迪進入獄中的第一天，獄友就開始打賭猜測這批新入監者，誰會在今晚崩潰。

「第一晚是最難熬的。他們會讓你像剛出生時一樣光著身子排隊走，你得忍受除虱的鬼東西撒在身上帶來的灼燒感和近乎失明的感覺，然後他們把你關進牢房，緊緊關上門時，你就知道這是玩真的了。眨眼間，整個生活都被毀了。你一無所有，除了餘生的時間來思考。」─The Shawshank Redemption

而就在這晚，一名新生承受不了壓力，哭喊求饒，換來的卻是獄警的一陣毒打，之後被送到醫務室，卻因為醫護人員早就下班，無人救治而死。但這位受刑人的死亡，並沒有為施暴的獄警帶來任何麻煩。

似乎沒有人在乎一個人就這樣被打死。在肖申克監獄，獄警動用私刑的情況十分常見。獄警代表著監獄這個小型社會中絕對的權威，面對這樣的權威，只能服從，只要稍有閃失，可能就會變成下一個獄警棍棒下的可憐蟲。

體制化，讓人懼怕石牆外的社會

安迪在獄中度過15年歲月後，一位負責獄內圖書管理的獄友布魯克斯，這位受到大家尊敬的長者，卻突然拿著刀架在獄友脖子上，大家認為布魯克斯瘋了，但同樣已經待在獄中很久的瑞德卻語重心長地說到，布魯克斯沒有發瘋，他只是被體制化。

「這些牆很有趣，一開始你討厭它；再來你習慣它；最終你會發現自己不得不依靠它而生存。這就是體制化。」─The Shawshank Redemption

布魯克斯會做出這樣的舉動，是因為他的假釋申請被核准了。布魯克斯在獄中待了超過50年，他在獄中是一位受人尊敬、受過教育的人，但是在外面的社會，他什麼都不是！因此，他想要犯錯，想要繼續待在獄中。但布魯克斯仍然被假釋出獄。出獄後，他住在輔導機關提供的房間裡，接受輔導機關給予的工作。假釋一段時間後，布魯克斯寫信給安迪和瑞德，信中透露他內心的絕望與恐懼，最後，他在自己房間內上吊身亡。

恐懼束縛著你的心靈，希望釋放著你的心靈

安迪在獄中代表著自由與希望，他利用他的專業，協助獄警節稅、幫典獄長洗黑錢，讓他在獄中得到不同的待遇。他為獄友爭取到某日的黃昏午後，在屋頂上暢飲冰啤酒的特殊待遇；他被允許對外寫信，爭取在獄中建置圖書館讓獄友考取正式學歷……，他帶給獄友能在短時間中，體會到和一般人一樣的生活。

即便我們並不知道安迪的這些獄友，當初是犯下什麼樣的惡行而入獄，但在沒有任何有色眼光下，我們可以用更單純的角度去觀察，這些人是怎麼在這樣體制化的封閉社會中生活著。當他們習慣這樣的生活後，再次回到社會後，除了受到歧視，他們也很難再次融入。

就像瑞德在最後一次假釋的詢問中所述：

「我無時不刻地對自己的所作所為深感內疚，這不是因為我在這裡（指監獄），也不是討好你們（指假釋官）。回首曾經走過的彎路，我多麼想對那個犯下重罪的愚蠢的年輕人說些什麼，告訴他我現在的感受，告訴他還可以有其他的方式解決問題。可是，我做不到了。那個年輕人早已淹沒在歲月的長河裡，只留下一個老人孤獨地面對過去。重新做人？騙人罷了！小子，別再浪費我的時間了，蓋你的章吧，我沒什麼可說的了。」─The Shawshank Redemption

監獄存在的目的是什麼？是為了矯治這些人？懲罰這些人？還是只是為了隔離這些人？當我們希望這些受刑人能夠順利地回歸社會，而不是在司法系統中一再徘徊，那麼監獄的體制、規範、人權就是我們該去關注的！（本文轉載自法操FOLLAW

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