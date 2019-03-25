影／2寶媽被親戚數落「家裡亂、身材走樣」...半夜餵奶偷哭！4千人心疼力挺

網搜小組／綜合報導

盡心照顧小孩子還被別人說三道四，絕對是讓人崩潰的精神壓力。一名人妻就在臉書社團「爆怨公社」PO文淚訴，她邀請夫家的親戚一起參加3歲兒子的生日派對，沒想到被親戚瘋狂數落，說她「身材走樣」、「不會教我兒子」等等，讓她感到精神崩潰。

▲媽媽帶小孩，還被長輩數落，感到委屈。（圖／示意圖非當事人／pixabay）

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這名人妻表示，她的大兒子喜歡熱鬧，在孩子3歲生日的時候辦了個派對，並邀請了夫家的幾名親戚來玩，老公因為要忙公事，切完高唱完歌後就進房了，沒想到接下來就是惡夢的開始。這些親戚們開始一人一句數落她各種事情，包含「穿得那麼隨便」、「家裡太亂」、「不會教兒子」等等。

除了外在問題，這些討人厭的親戚更直接對女網友進行人身攻擊，像是「身材有多走樣」、「還說，唱生日歌拍的那些照片千萬別po臉書了，肚子那麼多肥肉擠得一塊塊的」、「穿得那麼隨便，兒子過生日都沒把他扮帥點」、「自然產，下面會鬆，男人說不介意是騙的」、「餵母乳乳頭會變大變黑」等等。

這名人妻委屈說道，她只能半夜醒來一邊餵奶一邊哭，產後的媽媽通常就是被這些愛亂批判別人的三姑六婆給逼瘋，她認為自己EQ已經算高了，可是「一人一句」連珠炮式的攻擊，真的會讓她受不了，甚至挑在老公不再的時間點攻擊，「你們這些，說話不用本錢的，說完就回家高枕無憂。不知道這些話對一個無助的媽媽有多大的傷害」。

這則故事引起許多網友回響，超過4500人幫受委屈的媽媽按讚，許多人為她打氣，「媽媽辛苦了」、「妳很棒，妳父母也把妳教的很好」、「是人話就加減聽，幾隻瘋狗亂吠就別太在意了啦！」、「能說那些話的人水準應該是很低，加油，你最棒了」、「以後不用讓他們來家裡了，別影響自己的心情」、「下次她們要來，都回不方便」、「那些造口業的人不用擔心，現世報很快就會來！」