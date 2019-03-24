解放軍核彈頭至少1500枚　金燦榮：估計可摧毀「它」三、五遍

▲東風-5B洲際彈道導彈。（圖／翻攝自環球網）

軍武中心／綜合報導

有關大陸的擁核數量，一直是解放軍的最高機密。人民大學國際關係學院副院長金燦榮近日表示，關於軍力排名，「可能我們國家已經是世界第二了」，至於大陸擁有核彈頭，「有人說是200，有人說是3000」，但是多少還「確實不知道」。他也強調，按照美俄估算500枚可摧毀對方來計算，「我估計我們摧毀他（指美國）三、五次也是有的」。

▲人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

針對當前國際變化形勢，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮近日在香港大學發表相關談話，並做出上述表示。金燦榮強調，「科技還是現代國家的力量重心」，美國有強大的科技，又有錢買裝備與訓練，當然「打造出強大的美軍」。 他也表示，美國透過好萊塢來傳輸價值觀，不過「發現咱們中國科技在進步，所以要打我們了，但是中國比較穩，政治有前提、經濟有基礎、科技跟軍事都有實力。」

▲央視日前公開一批火箭軍戰略導彈部隊的演練情況，罕見出現10枚東風-21C導彈戰備值班畫面，展示火箭軍強大實力。（圖／翻攝自央視）

談到軍事地位，金燦榮表示，他是軍迷，「若說誇張一點，可能我們軍隊現在已經是世界第二了」。他直言，「國際上一般排位是美國第一、俄羅斯第二，我們第三，現在的排位咱們已經第二了。」

由於核武力量與軍力的排名有關，過去大陸的核彈頭數量一直是個謎，導致解放軍軍力的排名居於第三。對此，金燦榮表示，有關大陸核武庫的數目，「有人說是200，有人說是3000」，但是實際上為多少「都是瞎猜」，不過「專家算過，按照500，它可以摧毀我們十幾次，但是我估計我們摧毀它（指美國）三、五遍也是有的。」

他說，打完之後，90%的人立刻死亡，沒死的會得白血病 （血癌），過了幾個月還是死，「更痛苦，還不如當時死了就算了」，因為後面「多打」的都是浪費，所以有關核彈的威攝能力，「三家（美俄中）都是一樣的」。

金燦榮的「可以摧毀三、五遍」的說法，意味著解放軍核彈頭數量至少在1500枚以上，甚至可能高達2500枚以上。

▲東風-31AG洲際彈道導彈。（圖／翻攝自環球網）

西方著名的研究機構，如斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）和倫敦國際戰略研究所（The International Institute for Strategic Studies，IISS）均認為，大陸擁有不超過250枚核彈頭，不過若以其每年能製造140枚以上核彈頭的數量來看，250枚這個數量恐怕有所低估。斯德哥爾摩國際和平研究所2016年曾公布年度核武報告，俄羅斯擁有7290枚居冠，其次是美國的7000枚與中國大陸的3500枚，法國有300枚，法國則有215枚。