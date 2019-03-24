　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

邀鄉親看韓國人權電影　葉宜津：謹記台灣民主過程

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲立委葉宜津服務處即日起將陸續在台南市第一選區11個行政區舉辦一系列感恩活動，每區都有不同的亮點，誠摯邀請民眾和支持者前來參與。（圖／記者林悅翻攝）

▲立委葉宜津服務處即日起將陸續在台南市第一選區11個行政區舉辦一系列感恩活動，每區都有不同的亮點，誠摯邀請民眾和支持者前來參與。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨立委葉宜津尋求連任，將在11區陸續舉辦不同形式的感恩系列活動，首場在新營登場是電影放映會，葉宜津特別選播以韓國光州事件為背景改編的歷史劇情片「我只是個計程車司機」，並坐在現場和鄉親一同觀賞影片。

葉宜津表示，從政20多年始終提醒自己「不忘初衷」，時刻謹記台灣民主爭取過程所付出的血汗和代價，她6任立委在國會專注問政，為改革站在最前線，被民進黨立院黨團公認是最專業的資深立委，面對初選考驗她會全力以赴，也懇請鄉親電話民調再給予支持。

除了全國矚目的總統初選外，民進黨立委初選登記作業也即將展開，打出「最實在的老朋友」、「溪北區建設經費、選民陳情爭取件數第1名認真民代」為口號的葉宜津，面對黨內競爭也已經做好準備，將在11區分別舉辦接地氣的親民活動，讓政治更加貼近民情。

葉宜津表示，「向人民致敬」首場感恩系列活動，選在新營出發舉辦電影放映會，就是考量新營區的娛樂性活動較少，地方也沒有電影院，許多新營鄉親跟她反映能爭取電影放映。新營在最巔峰的時候同時有6家電影院，自己年少時也常去新舞台戲院看電影，很懷念過去美好的時光，現有機會能和長期支持她的鄉親坐在一起看電影，覺得備感溫暖。

葉宜津指出，她特別取得「我只是個計程車司機」的公開放映權來新營播放，讓鄉親欣賞，主要是這部片子是描述韓國民主化過程的寫實電影，以光州事件為背景，描述一個計程車司機如何協助德國記者，把人民抗議威權統治的真實畫面傳遞給全世界。

民主爭取往往不是政治明星功勞，都是小市民和無名英雄，一點一滴所打拼出來的成果，葉宜津覺得這部片子很溫暖也很有意義，符合她向人民致敬的本意，和不忘初衷的從政感想。

ET快訊
蘿莉塔生理期…曖昧男20分鐘出現家門口！掏出一包　下秒她夢碎
酷航返台航班艙壓異常！「氧氣罩全落下」嬰兒吐了　180名旅客

關鍵字：鄉親,韓國,人權電影,葉宜津,台灣,民主過程

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

韓國瑜到深圳　國台辦聯絡局長劉軍川、立委許淑華迎接

新科議員批「主權不能賣」　韓國瑜：不會因為有批判就停止

韓國瑜搭船赴深圳　記者「大字型」接受金屬探測器安檢

前天道盟主「瘋濟公」癌逝！黑白道逾5千人送行...400警荷槍實彈戒護

史上最噁酒駕「反取締」！　他當街拉屎丟警...還丟中臉

鼓山警清槍走火片瘋傳　沒人敢認！警局長震怒「8人連坐處分」

約北市信義區談判！他遭人圍砍「身中6刀」...渾身血倒2樓遮雨棚

邁向國際有機3.0　德國驗證與SGS加持

鳳洋花舞野餐趣　潘孟安行銷屏東鳳梨、洋蔥

邀鄉親看韓國人權電影　葉宜津：謹記台灣民主過程

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

帶「法國媽媽」參加台灣婚禮　東坡肉好吃到爆炸！表情超Q

最強美腿橋本有菜親身示範　伸長腿鴨子坐學會性感5連拍

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

桃園人激推的現烤一鴨三吃 獨特「鹹酥鴨」咬下會滴汁！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

邁向國際有機3.0　德國驗證與SGS加持

鳳洋花舞野餐趣　潘孟安行銷屏東鳳梨、洋蔥

邀鄉親看韓國人權電影　葉宜津：謹記台灣民主過程

侯友宜坪林訪返鄉青農座談　推動「在地創生」活絡偏鄉發展

盛大罕見　台中大里杙福興宮2千信眾安平開台天后宮參香

莒光盃中等學校排球賽嘉義市開打　全台50支隊伍上千人參加

四季茶旅春分草原茶會　太和國小學童自創品牌賣家鄉茶

顏純左推動反毒政策　大台南家長協會力挺

移民署嘉義市服務站家庭教育活動　教新住民拍照當網美

加強交流　台南市牙醫師公會與韓國大邱齒科醫師會締結姐妹會

進香返家遊覽車擦撞機車　騎士卡車底左肩變形

那些年男兒愛的台灣10大經典機車！「馬車125」勇奪冠軍

YouTuber「筷子老高」無預警改名！　背後原因曝光…網友全怒了

中職／江辰晏6局無失分奪MVP　統一主場開幕1比0勝悍將

被問到深圳最期待什麼？　韓國瑜直言：對方簽訂單

中華男足欠臨門一腳無緣換帥首勝　0比1不敵索羅門

被公公「30年撩妹功力」弄到害羞！媳婦嬌喊：老公還沒回來欸

民進黨總統初選延一週　府：距台灣5600公里把握每分鐘做外交

女星飯店做SPA到一半發生火災！　全身光溜溜逃出「只穿紙內褲」

影／「花錢買外交觀念是錯的」　蔡英文：有國家斷交後懷念台灣

地方熱門新聞

檢警破獲製毒工廠　3嫌均8年級..

埔里倒酵素救大排　網：河川屠殺..

有娃娃機地方都不放過！大學生車..

北海岸7沙灘淨灘　清出海漂垃圾

賴惠員舉辦義　賣力挺台灣農產品

祖先同意不燒金紙　這對夫妻拿現..

美不勝收　員林市蜀葵花綻放

大里杙福興宮2千信眾　安平開台..

魏明谷接台水董座　不是去台北

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

大甲媽嫁女兒！99對新人集團婚..

自產自銷　張炎雄：台灣鳳梨行銷..

盧秀燕代言「東勢茂谷柑」　東森..

兒童節衝風的運動場　3路線曝光

更多熱門

相關新聞

台南市牙醫師公會與韓國大邱齒科醫師會　締結姐妹會

台南市牙醫師公會年度大會3月24日在南紡夢時代五樓雅悅會館盛大舉辦，會中有精彩的學術演講，精進牙醫師及牙科助理的專業能力，並有雲嘉南區最大的牙材展，台南市牙醫師公會並與韓國大邱齒科醫師會，簽署兩會締結姐妹會備忘錄。

葉菊蘭：台灣的言論自由最大挑戰是大陸

台灣最重要的「八字箴言」　韓國瑜這樣說

韓國瑜往澳門！　參觀港珠澳大橋

盛世公主號日韓航程、優惠搶先看

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

慈禧5代外孫女曝！驚人顏值嚇歪網

「我是衛生紙」貼圖　衝熱門排行第三

熬夜胖死！23點後才睡「直毀7部位」

即／國一南下8車連環撞　1死4傷

網揭「婚禮小卡」強大隱藏功能！

台東公路7次神秘閃燈　他47秒見證人情味感動

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流

即／65快速道路速霸陸摔下橋　駕駛無生命跡象

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省

第2波全台掃雨！最冷時刻終極14℃

只有弟弟喝蛋花湯！少女怒吞藥留遺書

阿母年輕是仙氣正妹　他翻40年前舊照嚇壞

殺妻吞腦漿被關出來！男又斬首阿姨燒烤

郵輪引擎故障困挪威外海　1300人待救

周杰倫宣布：是時候了！粉絲全哭了

更多

最夯影音

更多

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面