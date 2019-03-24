邀鄉親看韓國人權電影　葉宜津：謹記台灣民主過程

▲立委葉宜津服務處即日起將陸續在台南市第一選區11個行政區舉辦一系列感恩活動，每區都有不同的亮點，誠摯邀請民眾和支持者前來參與。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨立委葉宜津尋求連任，將在11區陸續舉辦不同形式的感恩系列活動，首場在新營登場是電影放映會，葉宜津特別選播以韓國光州事件為背景改編的歷史劇情片「我只是個計程車司機」，並坐在現場和鄉親一同觀賞影片。

葉宜津表示，從政20多年始終提醒自己「不忘初衷」，時刻謹記台灣民主爭取過程所付出的血汗和代價，她6任立委在國會專注問政，為改革站在最前線，被民進黨立院黨團公認是最專業的資深立委，面對初選考驗她會全力以赴，也懇請鄉親電話民調再給予支持。

除了全國矚目的總統初選外，民進黨立委初選登記作業也即將展開，打出「最實在的老朋友」、「溪北區建設經費、選民陳情爭取件數第1名認真民代」為口號的葉宜津，面對黨內競爭也已經做好準備，將在11區分別舉辦接地氣的親民活動，讓政治更加貼近民情。

葉宜津表示，「向人民致敬」首場感恩系列活動，選在新營出發舉辦電影放映會，就是考量新營區的娛樂性活動較少，地方也沒有電影院，許多新營鄉親跟她反映能爭取電影放映。新營在最巔峰的時候同時有6家電影院，自己年少時也常去新舞台戲院看電影，很懷念過去美好的時光，現有機會能和長期支持她的鄉親坐在一起看電影，覺得備感溫暖。

葉宜津指出，她特別取得「我只是個計程車司機」的公開放映權來新營播放，讓鄉親欣賞，主要是這部片子是描述韓國民主化過程的寫實電影，以光州事件為背景，描述一個計程車司機如何協助德國記者，把人民抗議威權統治的真實畫面傳遞給全世界。

民主爭取往往不是政治明星功勞，都是小市民和無名英雄，一點一滴所打拼出來的成果，葉宜津覺得這部片子很溫暖也很有意義，符合她向人民致敬的本意，和不忘初衷的從政感想。