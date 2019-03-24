軍醫FM2奶茶迷昏女兵！「腳底→大腿根」一路摸　法官改判4年半

▲一名劉姓前空軍醫官竟在奶茶中下藥，迷昏女兵對她上下其手。（示意圖／pixabay）

地方中心／台南報導

一名劉姓前空軍醫官2017年底服役期間到澎湖支援，卻色心大起，竟讓女兵喝下摻了「FM2」的奶茶，藥效發作後，劉男更以按摩紓緩為由，強脫女兵外褲、揉胸，甚至還用下體磨蹭對方意圖性侵。女兵雖全身無力，但仍極力反抗逃過狼爪。台南地方法院依加重強制性交未遂罪，判處劉男5年4個月，但劉男不服判決再上訴；台南高分院則以藥劑犯強制猥褻罪，判處他4年6月徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，劉姓醫官2017年12月前往澎湖馬公基地支援時，趁著女兵前往餐廳打飯時，趁機將FM2及使蒂諾斯安眠藥混入奶茶中提供給女兵喝，不久藥效發作，女兵感到全身無力，還出現噁心想吐的症狀。

劉姓醫官則藉機攙扶對方到醫務所休息，並向女兵佯稱按摩可舒緩症狀，移開覆蓋在女兵身上的毛毯，由腳底一路按摩到大腿根部。此時，女兵驚覺不對勁，立即喝斥對方「不要再按了」，孰料，劉姓醫官卻變本加厲，將她外褲脫掉，甚至出手撫摸胸部，還躺在一旁，用下體碰觸對方大腿，還意圖性侵，所幸女兵極力反抗，才從狼爪中逃脫，並報警處理。

劉男到案後，坦承有在奶茶中摻入安眠藥、摸胸等行徑，但矢口否認意圖性侵，辯稱在奶茶中「加料」是「起了壞念頭」，想試試藥物的效果，如果對方因此睡著，可以藉機撫摸對方。

另外，檢警查出，劉姓醫官曾以LINE指示馬公基地醫務行政兵，從他背包內取出威而鋼2顆、不明玻璃瓶裝白色混濁液體一瓶以及2包夾鏈袋包裝的藥丸，丟入馬桶內沖掉。但行政兵察覺有異，於是將夾鏈袋裝的不明藥物交給其他醫官辨識，才得知該藥物為FM2及使蒂諾斯藥丸。

一審法官認為，劉姓醫官是計畫性犯案，目的就是想性侵女兵，只是因為女兵抗拒失敗，才會辯稱只是想撫摸猥褻卸責依加重強制性交未遂罪判刑5年4月，可上訴。劉男不服判決，決定上訴。由於二審法官詢問女兵，劉男以下體碰觸她身體何處時，女兵時而回答「左大腿」，或供稱「左腳膝蓋處」，供詞前後不一，因此撤銷一審原判決，改依以藥劑犯強制猥褻罪判處劉姓醫官4年6月。

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