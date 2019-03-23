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2月以來連三起！騎士閃狗自摔「傷見骨」　找無飼主認倒楣

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▲2月以來連三起！騎士閃狗自摔「傷見骨」　找無飼主認倒楣。（圖／翻攝臉書我是竹東人）

▲新竹區至2月以來已發生第三起騎士因狗自摔意外，網友也建議動保法應明確規範家犬離家應繫上狗鏈。（圖／翻攝臉書我是竹東人，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹再傳出毛孩爆衝害騎士犁田的意外！一名騎士於20日騎機車行經竹東鎮竹中路時，為閃避一隻突然衝出的黑狗閃邀不及自摔，騎士倒地痛到起不來，而這隻黑狗也被機車撞上骨折趴地不起。受傷騎士雖向警方報案，但仍找不到毛孩的飼主，這也是新竹地區從2月至今的第3起騎士因狗摔車意外。

「放養就說不對，遲早出事，跟飼主講也講不聽，狗被撞斷腿，人腳傷到見骨」，網友在臉書《我是竹東人》指出照片指出，1名機車騎士為了閃避從路旁突然衝出的黑色小狗，不但摔車被機車壓住，腳掌還出現深可見骨的傷勢，而一旁的黑狗也因遭到撞擊受傷，趴在地上一臉無辜。

▲2月以來連三起！騎士閃狗自摔「傷見骨」　找無飼主認倒楣。（圖／翻攝臉書我是竹東人）

▲受傷的騎士傷可見骨，但由於找不到飼主，只能自認倒楣。
這也是2019年2月以來的第3起騎士因狗摔車意外，由於新竹縣市目前並未就家犬放養或遛狗「繫狗鍊」訂定相關法條，騎士因狗自摔也都求助無門，更有飼主態度狂妄，要求受傷騎士證明監視器畫面的狗是他的狗，也讓許多受傷的騎士心寒。

網友留言建議，希望家犬放養部份應修法管理，更有心疼無辜的毛小孩，因為飼主的自私或大意「害別人摔車，也害到狗狗」。對此新竹縣家畜疾病防治所也表示，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同，違者可依《動物保護法》處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

律師錢炳村也表示，飼主未善盡看管義務，導致他人因寵物直接、間接受傷，飼主恐構成過失傷害罪，可處6月以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金，致重傷者，處1年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金，而受傷的男子，也可向位於新竹地檢署的犯罪被害人保護協會新竹分會，申請相關法律諮詢。

▲2月以來連三起！騎士閃狗自摔「傷見骨」　找無飼主認倒楣。（圖／翻攝臉書我是竹東人）

▲▼網友在臉書我是竹東人po出照片指出，「放養就說不對，遲早出事，跟飼主講也講不聽，狗被撞斷腿，人腳傷到見骨」。

▲2月以來連三起！騎士閃狗自摔「傷見骨」　找無飼主認倒楣。（圖／翻攝臉書我是竹東人）

▲2月以來連三起！騎士閃狗自摔「傷見骨」　找無飼主認倒楣。（圖／翻攝臉書我是竹東人）

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關鍵字：動保法,自摔,毛孩,騎士閃狗

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