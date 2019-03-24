林務局跳tone跨界辦「移民工文學獎」　超暖心原因曝光

▲林務局今年首度和東南亞教育科學文化協會合辦第6屆「移民工文學獎」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣約有87萬名的新移民與移工為了家庭，離家萬里、犧牲自己到台灣生活，更與台灣土地緊密互動，林務局今年首度和東南亞教育科學文化協會合辦第6屆「移民工文學獎」，要讓平常沒有機會講話的他們寫下屬於自己的故事，更要讓主流社會聽見這群人聲音。

林務局說明，台灣約66萬名東南亞移工、16萬名婚姻移民以及5萬名失聯移工，和台灣政經社會及自然環境緊密連結。林務局局長林華慶回憶，擔任國立台灣博物館副館長期間，發現有很多移工都不敢走進館內，就是因為他們認為這是很高貴的地方，只有台灣人能進去，後來該文學獎第2屆時，從文化平權角度促成台博館與當時關心東南亞裔族群的四方報，共同辦理過3次頒獎典禮。

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▲林華慶表示，希望透過移民工的筆，呈現台灣山林之美。（圖／記者許展溢攝）

林華慶說，移民工文學獎對林務局來說看似卻很跳tone ，但由於於近年來東南亞裔族群涉入森林盜伐案件人數逐年增加，經訪談發現，部分涉案人士不知道在砍伐國有林木是違法行為，因此希望透過協會幫忙，將正確資訊傳遞出去。另外，以去年來看，林務局所屬的森林遊樂區共18個，來自東南亞的觀光客就有4萬5000人，其中泰國2萬多人最多，因此希望透過他們的筆，呈現台灣山林之美。

發起移民工文學獎的政治大學台灣文學研究所教授陳芳明說，台灣是很健康的地方，各種人口都在個國家，尤其移工們來台工作很辛苦，但也有溫暖的一面，台灣更是整個華文世界最豐富的地方，不只有同志、原住民、漢人等多元類別書寫，而這樣一個社會文化能發展，就是取決於「開放」，該文學獎能讓被欺負的移工，透過他們的筆將心中的苦寫出來，同時擁有生命中不可到達的力量，呈現現台灣多元、包容又開闊的一面。

▲陳芳明說，該文學獎能讓被欺負的移工，透過他們的筆將心中的苦寫出來。（圖／記者許展溢攝）

移民工文學獎召集人張正表示，移民工文學獎不知道會不會有下一屆，但現在重點就是辦好這一屆，這種情況跟移民工面臨狀況很像，總是不確定下一步會發生什麼事，希望藉此平台，讓平常沒有機會講話的人講話，也希望讓常常說話、主流社會的人們聽聽他們的聲音。

林務局說明，今年移民工文學獎從即日起至5月12日止進行徵件，對象包含台、港、澳、星、馬、日、韓，首獎可獲10萬元，頒獎典禮將在9月29日選在阿里山舉行。