國產材永續循環無解？產銷過程導入區塊鏈可能性曝光

▲林務局指出，很多優質樂器都是台灣木材製成。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣森林覆蓋面積占全台面積近60%，為提振林農收益及活絡國產材市場，林務局和中華造林事業協會建置「台灣木材網」資訊平台，讓專家協助消費者買到合法、友善木質品，同時讓林業資訊更加公開透明，只是有無可能導入區塊鏈，記錄產銷過程，讓購買者看懂履歷，藉此提升國產材價值？林務局表示，會規劃。

林務局指出，由於台灣大量使用進口木材及林產品，市場上目前有99%以上木製品都被進口給取代 ，但國內有8萬林農生產木材，造成國內木材生產功能弱化，正常林業造林及伐採經營作業萎縮，多年來自給率均低於1%，實屬不正常自然資源保育利用，且木材自給率高低與森林是否永續經營有密切關係。另外，研究顯示逾9成民眾，同意人工林應適度經營、撫育（修枝、疏伐），以維持森林健康。

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▲林務局表示，市場上目前有99%以上木製品都被進口給取代。（圖／記者許展溢攝）

只是要如何讓國產材永續循環生生不息？林務局副局長楊宏志說，目前已建立國產材產銷履歷驗證制度，完成國產木竹材識別標章設計，並授權CAS、TAP驗證，提供業者使用， 藉由生產流程規範認驗證機制，確保木材合法來源，保障消費者權益，相關資訊都可在台灣木材網内取得。

區塊鏈因具有不可竄改特性，部分國家已利用此趨勢提升林業可追溯性，台灣國產材是否也能以此方式，記錄產銷過程，同時消費者也能看懂買回去的商品是用哪一種樹木製成，了解產地等環境狀況，再透過數據方便業者判斷伐採後應如何更有效作業？

▲區塊鏈因具有不可竄改特性，部分國家已利用此趨勢提升林業可追溯性。（圖／記者許展溢攝）

楊宏志對此指出，目前都有建立公開平台，以透明機制進行公平交易，也有在朝導入區塊鏈目標前進，林務局將會規劃利用區塊鏈加密及不可竄改的特性，去記錄貴重木生產流程，防止森林盜伐，保障消費者權益。