韓國瑜搶訂單遭批出賣！蔡正元四質疑　諷刺賴清德「誰在賣身？」

▲高雄市長韓國瑜登陸交流。（圖／記者洪靖宜攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜登陸搶訂單，要實現「貨出的去、發大財」的政見，但卻遭前行政院長賴清德喊話「賣農不賣身」。對此，前立委蔡正元則在臉書提出四個質疑諷刺賴清德「誰在賣身？」

蔡正元提醒，第一、賴清德已經「賣身」給了蔡英文，還好意思跟蔡英文搶飯碗嗎？第二、賴清德當了幾年的「賴神」沒賣過契作農漁產，怎麼有臉說「賣農」是「賣身」？

蔡正元諷刺，第三、賴清德去過大陸幹什麼，民進黨內都知道「賣身」過程，怎麼現在敢拿來自我吹噓？第四、賴清德也知道陳菊曾跟張志軍閉門密談，怎麼不問陳菊「賣身」滋味如何？

賴清德24日在臉書發文提到，自己擔任台南市長時，也曾到中國上海、香港進行城市外交，推動文化、農產、觀光產業交流，也促成台南市的學甲漁民和大陸有契作，但是漁民「只賣魚，不賣身」，並沒有放棄民主，他希望韓國瑜參考台南學甲漁民的作法，可以「只賣農產品，不賣身」。

針對外界批評出賣，韓國瑜24日晚間在臉書澄清，高雄所有的好貨品，只要可以他都會積極地「出賣」、用力地幫高雄搶外銷訂單，「有理走遍天下，無理寸步難行，我的步伐與目標從來踏踏實實、真真切切，只要為了高雄好，不管此路多難，我都會繼續走下去！」最後也再次強調，「身正不怕影子斜，絕不出賣高雄。」

▲前行政院長賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）