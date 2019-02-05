清朝皇帝怎麼過年的　封玉璽掛宮訓吃「素餃子」

▲大陸故宮今年舉辦「紫禁城裡過大年」特展。（圖／取自中國文化傳媒網）

大陸中心／綜合報導

去年全民瘋「宮鬥劇」，也讓兩岸民眾對古代皇朝的秘辛、宮中習俗更感興趣。《ETtoday新聞雲》整理各方資訊，還原清朝時期乾隆皇帝、魏瓔珞等人是怎麼過年的，提供大家討論。

據《清史稿·禮志》等文獻記載，清朝皇帝大多喜寒怕熱，夏季時會移往夏宮，一年多數時間於「暢春園」、「圓明園」等園林里度過的，但到了每年的春節，均會起駕回到宮中過年。

▲大陸故宮今年舉辦「紫禁城裡過大年」特展。（圖／北京故宮微博）

依照朝廷習俗，宮中一般從臘八節（農曆12月8日）就開始準備、大掃除，接著陸續換新冬服，到臘月二十三祭祀灶神，通常臘月二十六日即停止辦公，「封筆」、「封璽」，各種官印也都會封起來，等到正月初一才會重新「開筆」、「開璽」，由皇帝為新年伊始書寫吉祥話。

在停止辦公，除非有緊急大事大臣們也不用上朝之後，便會開始布置皇宮、張燈結綵。除夕一早，由太后開始祭拜諸佛、先祖，等到下午舉行乾清宮家宴，也就是「團圓飯」，由於嬪妃眾多，一般都是一人一個桌子用餐，並不是大桌菜。

▲清朝皇帝吃年夜飯前的場地布置。（圖／取自百家號-默明講歷史）

值得注意的是，由於清朝皇帝信佛，因此按習俗等到大年初一的凌晨三點過後，皇帝會吃上「素餃子」，祈求新的一年平安素淨。

▲素餃子。（圖／翻攝聚優網）

慎重如皇室，大年初一的儀式也不簡單，據《清史稿·禮志》記載：正月初一早晨天剛亮，百官要齊集到太和殿廣場給皇帝拜年，賀歲拜年大典後，皇帝還會將裝有「如意」（金、銀元寶和銀錢等）的荷包，賜給身邊的八旗子弟、宮女、太監等。

在朝賀及拜神祭祖等儀式後，還會舉辦一系列的新年活動，其中就包括了甄嬛傳中，安陵容苦練的冰嬉舞，以及放煙火、鞭炮、看花燈等，可說是相當熱鬧。

▼冰嬉舞。（圖／新華社）