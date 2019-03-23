影／上有慈禧太后懿旨！湖南八旬翁保留爺爺108年前畢業證書

記者馬叔安／綜合報導

湖南益陽82歲的老翁劉時傑，一直保存著爺爺一張宣統年間的湖南陸軍小學堂畢業證書，距今已有108年的歷史，這張畢業證書的上半部分是慈禧太后懿旨，下半部分是學堂手寫的畢業證書，劉岳鍾畢業那年參加了武昌起義。劉時傑說也提醒後代子孫，繼承爺爺貢獻國家社會的遺志。

在曝光的畫面中，可以看到這張畢業證書上以工整的書法寫成，頭行寫道「頭品頂戴湖南撫院楊為」，內文中寫到受證人為，「湖南陸軍小學堂第參期正課上等畢業生劉岳鍾年貳拾歲係常德府沅江縣人」，證書日期為「宣統參年七月初一」。

▲保存了108年的畢業證書。（圖／翻攝自梨視頻）

此外，畢業證書中還有慈禧太后的意旨，勉勵學生們學習知識、報效祖國；還有湖南陸軍小學堂寫給上等畢業生的手寫畢業證書。劉時傑說，爺爺3次去省裡考試都是第一名，學習成績和思想都特別先進。

▲保存了108年的畢業證書。（圖／翻攝自梨視頻）

劉岳鍾畢業後，於同一年參加了武昌起義，擔任江西南昌陸軍司令部副官。劉時傑說，「我們教育後代，要繼承爺爺的遺志，為社會為國家貢獻自己的微博之力。」

據了解，陸軍小學堂為清廷於光緒年間在各省設立的新式陸軍學堂，光緒三十一年（1905年），練兵處會同兵部奏擬《陸軍小學堂章程》開始在全國各省設立，各省陸軍小學堂大多於光緒三十一年（1905年）至三十二年（1906年）間開辦。