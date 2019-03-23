影／江蘇化工廠爆炸「轟出百米巨坑」　核心區持續竄出黑煙

大陸中心／綜合報導

江蘇鹽城化工廠22日發生爆炸意外，震碎多間房舍玻璃，並造成64人遇難，28人失聯，重傷人數達到94人；待大火熄滅後，23日事故現場留下百米寬的大坑洞，且持續有黑煙竄出。國務院調查組召開記者會時表示，只要與事故的起因和責任有關，就要查清查準，一查到底，使人民群眾生命財產安全得到有力可靠保障。

▲化工廠爆炸後出現的百米巨坑空拍。（圖／青流視頻）

鹽城生產農藥的「天嘉宜化工有限公司」22日發生爆炸，直到23日15時許，鹽城化工廠爆炸核心區仍有黑煙竄出，從空拍畫面上，還能隱約能看見救援隊身影，且地面出現一個直徑超過百米的巨大坑洞，可見當時爆炸威力驚人。

▲▼爆炸點兩公裏外的陳家港鎮草港村，居民房屋受損嚴重。（圖／CFP）

「3·21特別重大爆炸事故調查組」23日召開第一次全體會議。應急管理部黨組書記、事故調查組組長黃明指出，事故發生後，黨中央、國務院高度重視，正在歐洲出訪的大陸國家主席習近平立即作出重要指示，大陸國務院總理李克強也作出批示。

▲▼空拍江蘇天嘉宜化工有限公司爆炸核心現場。（圖／CFP）

會議指出，此次爆炸事故暴露出問題，是江蘇省部分地方和企業在吸取過去事故的慘痛教訓、改進安全生產工作上「不認真、不紮實，走形式、走過場」，且事故企業連續被查處、被通報、被罰款，企業相關負責人仍舊嚴重違法違規、我行我素，最終釀成慘烈事故。

調查組會議要求，要盡快查明事故原因、嚴肅追究責任。按照「科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效」和「四不放過」的原則，客觀公正地對事故發生的經過和原因進行分析判斷。要依法依規認真履行職責，「只要與事故的起因和責任有關，就要查清查準，一查到底」，決不能使化工園區成為重大隱患的集中區、事故的多發區。

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