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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／江蘇化工廠爆炸「轟出百米巨坑」　核心區持續竄出黑煙

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大陸中心／綜合報導

江蘇鹽城化工廠22日發生爆炸意外，震碎多間房舍玻璃，並造成64人遇難，28人失聯，重傷人數達到94人；待大火熄滅後，23日事故現場留下百米寬的大坑洞，且持續有黑煙竄出。國務院調查組召開記者會時表示，只要與事故的起因和責任有關，就要查清查準，一查到底，使人民群眾生命財產安全得到有力可靠保障。

▲▼江蘇化工廠爆「炸出百米巨坑」　核心區持續竄出黑煙。（圖／青流視頻）

▲化工廠爆炸後出現的百米巨坑空拍。（圖／青流視頻）

鹽城生產農藥的「天嘉宜化工有限公司」22日發生爆炸，直到23日15時許，鹽城化工廠爆炸核心區仍有黑煙竄出，從空拍畫面上，還能隱約能看見救援隊身影，且地面出現一個直徑超過百米的巨大坑洞，可見當時爆炸威力驚人。

▲▼2019年3月22日，江蘇鹽城，爆炸點兩公裏外的陳家港鎮草港村，居民房屋受損嚴重。（圖／CFP）

▲▼爆炸點兩公裏外的陳家港鎮草港村，居民房屋受損嚴重。（圖／CFP）

▲▼2019年3月22日，江蘇鹽城，爆炸點兩公裏外的陳家港鎮草港村，居民房屋受損嚴重。（圖／CFP）

「3·21特別重大爆炸事故調查組」23日召開第一次全體會議。應急管理部黨組書記、事故調查組組長黃明指出，事故發生後，黨中央、國務院高度重視，正在歐洲出訪的大陸國家主席習近平立即作出重要指示，大陸國務院總理李克強也作出批示。

▲▼航拍江蘇鹽城響水縣陳家港鎮江蘇天嘉宜化工有限公司爆炸核心現場。（圖／CFP）

▲▼空拍江蘇天嘉宜化工有限公司爆炸核心現場。（圖／CFP）

▲▼航拍江蘇鹽城響水縣陳家港鎮江蘇天嘉宜化工有限公司爆炸核心現場。（圖／CFP）

會議指出，此次爆炸事故暴露出問題，是江蘇省部分地方和企業在吸取過去事故的慘痛教訓、改進安全生產工作上「不認真、不紮實，走形式、走過場」，且事故企業連續被查處、被通報、被罰款，企業相關負責人仍舊嚴重違法違規、我行我素，最終釀成慘烈事故。

調查組會議要求，要盡快查明事故原因、嚴肅追究責任。按照「科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效」和「四不放過」的原則，客觀公正地對事故發生的經過和原因進行分析判斷。要依法依規認真履行職責，「只要與事故的起因和責任有關，就要查清查準，一查到底」，決不能使化工園區成為重大隱患的集中區、事故的多發區。

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關鍵字：化工廠,大爆炸,江蘇鹽城,響水縣,空拍,應急管理部,黃明

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