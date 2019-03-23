正在開會突遇「大爆炸」　被埋廢墟發簡訊：老婆我愛你...

▲大爆炸威力之大周圍全變廢墟。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

江蘇響水縣的一處化工廠21日下午發生大爆炸，已有62人死亡。一名事故家屬王雪說，自己的丈夫在爆炸區300公尺外被埋入廢墟，被困時還用手機和她發簡訊稱「老婆，我愛你！愛你們，所有的家人」，令她心碎不已。幸運的是，王丈夫於當日晚間被成功救出，儘管 「一半臉都是血」，但並無生命危險。

▲王強被埋後和妻子發簡訊。（圖／翻攝自我們視頻）

據《新京報》報導，王雪表示，身在山東的她21日下午突然接到一條來自丈夫的簡訊，寫著「老婆，我愛你！愛你們，所有的家人」，她覺得很奇怪，便立即打電話給丈夫，詢問為什么突然使用這個語氣說話；丈夫王強電話裡的聲音立即變得沙啞，他告訴妻子，附近的化工廠爆炸了，自己被壓在了廢墟下，但只有擦傷沒有大礙。

王雪隨後開始撥打丈夫同事的電話，但並沒有人接聽，當再次聯系丈夫時，王強回復稱手機電量已不多，不要再打電話，並通過簡訊將自己的位置發給了她。王雪無奈之下在網絡發帖求助，隨即有熱心網友將其情況反映給了當地消防部門。

▲消防隊員在現場救援。（圖／翻攝自我們視頻）

所幸王強在當晚23點半就成功被救出。王雪表示，在醫院看到丈夫時， 「一半臉都是血」，現在，王強頭部受傷，眼骨骨折，身上還有多處擦傷，正在縣人民醫院住院接受治療；丈夫意識很清楚，說話也很清晰，「雖然醫生囑咐過不能多吃，但他進食還可以。」

王強事後表示，事發時他和幾個同事在距離核心區300多公尺的一間辦公室開會，來不及逃出，爆炸引發的坍塌就將數人都掩埋在了廢墟中；倒下的牆體砸中附近的櫃子和椅子，形成一個三角區自己就困在其中；此後，一名同事打電話給他詢問情況，手機的燈光在黑暗中亮起，這才知道附近有一部自己的手機尚且可以使用，費了很大的力氣才拿到。

▲爆炸現場出現大坑洞。（圖／翻攝自新浪視頻）

大爆炸發生在21日下午2時許，截至22日晚間23時許，死亡人數已攀升至62人，其中26人身份確認、36人待確認身份。官方表示，目前仍有28人失蹤，已救治的病人中，命危34人，重傷60人，還有部分群眾不同程度受傷。