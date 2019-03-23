影／大爆炸死亡人數增至64！近3000房屋受損...官：25日恢復上課

大陸中心／綜合報導

「3·21」響水天嘉宜化工廠大爆炸傷亡情況再更新，截至23日7時，事故已造成64人死亡，其中，26人已確認身份，38人身份待確認，救治的傷員中命危21人、重傷73人，各方報來的失聯人員有28人。此外， 爆炸造成化工園外周邊2800多戶居民房屋不同程度受損，將爭取在25日讓陳家港地區學校全部復課。

▲大爆炸現場。（圖／翻攝自中新社）

▲事故現場指揮部公佈最新災情。（圖／翻攝自央視）

「3·21」響水天嘉宜公司爆炸事故現場指揮部23日召開第二次新聞發布會。會上回應最新災情，目前有38位罹難者身份待確認、失聯人員28人，由於化工企業生產過程中不能攜帶手機，確認失聯人員身份遇到困難，目前正通過走訪、DNA比對等方式確認遇難者身份。

會上稱，截至目前全市16家醫院共收治傷員617人，其中523人輕傷，大部分為頭部、腹部、四肢等部位的擦劃傷；另外已出院23人，143人留治觀察；通過治療，重症人員數量在下降。

▲化工廠爆炸處空拍。（圖／翻攝自新浪視頻）

官員指出，現場已劃分為13個區域、65個網格開展了「四輪網格化」地毯式搜救；現場指揮部本著「絕不放過任何一個角落，不惜一切代價尋找失聯人員」的要求，22日晚上仍組織大量人員持續連夜搜救，23日清晨救援人員在事故現場還發現並救出一名生還者；另外，失聯人員親友咨詢和聯繫渠道已建立。

▼23日早上一名40歲男子被救出。（圖／翻攝自央視）

有關人員表示，爆炸造成化工園外周邊2800多戶居民房屋不同程度受損，其中有89戶房屋損毀較為嚴重，無法再修建，其餘受損房屋主要是門窗損毀。

他接著說，房屋受損情況調查正在開展，目前已部署對損壞較輕的房屋進行修繕，對損毀嚴重的農村平房準備實施拆除，將對相關農戶進行貨幣（金錢）補償，或安置到新型農村社區；經排查，事故地附近10所學校樓房門窗、玻璃有不同程度受損，目前已完成所有門窗的測量和訂製工作，預計3月24日受損門窗安裝到位，確保3月25日陳家港地區學校全部復課。

他指出，家屬安撫工作也已開展；對已確認身份的26名罹難者，善後小組已到響水籍遇難者家中慰問相關親屬。

▼當地房屋受損嚴重。（圖／翻攝自微博／小凡好攝）