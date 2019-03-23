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江蘇化工廠巨爆增至62死　94人重傷28失蹤「炸出大巨坑」

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▲江蘇一處化工廠21發生大爆炸。（圖／翻攝自微博@央視新聞）

▲江蘇一處化工廠21日發生大爆炸。（圖／翻攝自微博@央視新聞）

大陸中心／綜合報導

江蘇鹽城市一處化工廠21日下午2時許發生大爆炸，截至今（22）日晚間23時許，死亡人數已攀升至62人，其中26人身份確認、36人待確認身份。官方表示，目前仍有28人失蹤，已救治的病人中，命危34人，重傷60人，還有部分群眾不同程度受傷。

▲爆炸現場滿目瘡痍。（圖／翻攝自中新社）

▲爆炸現場滿目瘡痍。（圖／翻攝自中新社）

綜合陸媒報導，爆炸的是當地一家生產農藥的天嘉宜化工有限公司。事發後，多名天嘉宜員工向《新京報》記者透露，爆炸起火點可能是廠區西側的固體廢料倉庫。該倉庫與天然氣站相隔不遠，從事故發生後的空拍圖來看，天然氣站的位置已被炸成一個大坑。

化工廠發生巨爆後，大陸國家主席習近平也立即作出重要指示，要求江蘇省和有關部門全力搶險救援，搜救被困人員，及時救治傷員，做好善後工作，切實維護社會穩定。

▲江蘇化工廠爆炸現場出現巨大坑洞。（圖／翻攝自中新社）

▲江蘇化工廠爆炸現場出現巨大坑洞。（圖／翻攝自中新社）

習近平表示，「要加強監測預警，防控發生環境污染，嚴防發生次生災害。要盡快查明事故原因，及時發布權威信息，加強輿情引導。」習近平強調，近期一些地方接連發生重大安全事故，各地和有關部門要深刻吸取教訓，加強安全隱患排查，嚴格落實安全生產責任制，堅決防範重特大事故發生，確保人民群眾生命和財產安全。

▲消防人員挺進爆炸現場。（圖／翻攝自微博@江蘇消防）

▲消防人員挺進爆炸現場。（圖／翻攝自微博@江蘇消防）

《新京報》報導提到，事發的公司曾在2015年及2017年因未設置危險廢物識別標誌等受到行政處罰。該公司2015年5月19日因存在二期工程廢水治理設施未經環保驗收擅自投入生產、項目未經審批擅自投入生產、未設置危險廢物識別標誌的違法事實受到行政處罰，罰款人民幣10萬元（約新台幣46萬584元）。

鹽城市環境保護局2017年7月26日發布的行政處罰公示中也可見，該公司因存在項目配套的環保設施未驗收、危廢管理不規範等違法行為，被處罰款28萬元人民幣（約新台幣128萬9635元）。天嘉宜化工有限公司在響水負責的總經理張勤岳在此次事故中受傷，目前在醫院接受救治；至於公司相關人員，均已被公安機關控制。

▲江蘇化工廠大爆炸「燒出大火球」。（圖／翻攝自微博）

▲消防人員挺進爆炸現場。（圖／翻攝自微博@江蘇消防）

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關鍵字：化工廠,大爆炸,江蘇鹽城,響水縣,死傷

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