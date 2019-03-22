雷皓明／【看電影聊法律】《證人》找回「想當好人」初衷

看《證人》預告時，心中想著這是一部溫馨感人的法庭故事：一個親切的律師陪伴著患有自閉症的女孩，慢慢引導她去法庭為案件作證……。但看電影的過程中才明白，內容談的遠不止於此：20年的單戀、深刻的父子情、根深蒂固的社會偏見、勇氣，以及一份「我想當好人」的執著。

＊＊＊以下有雷＊＊＊

《證人》以一個死亡案件做為開場，死者的死因成謎，究竟是自殺或他殺？而關鍵就在患有自閉症的女主角的證詞上。很快的，訴訟開始，老練律師男主角與菜鳥檢察官的對決展開，眼見菜鳥檢察官節節敗退，僅剩女主角這個「證人」（註）能逆轉戰局。

正當大家要女主角的證詞說服的時候，男主角提出了證人資格（能不能做證人）外的另一個問題，是證人的證明力問題（證詞的可信度問題），男主角提醒了法官及陪審團，自閉症對於事實的理解非同於常人，要大家不要相信女主角的證詞。而且當時其他的證據都指向自殺而非他殺。但事實是，男主角、陪審團、法官都陷入了社會的偏見，對於自閉症患者的不理解，讓案件無法水落石出。

這場官司不僅沒能捍衛正義，還以法院的名義公開的認同了社會的歧視，也令女主角質疑了自己所理解的一切。

但案件並沒有因此終結，檢察官上訴後，勝敗還是掌握在「證人」手上。

經歷上次的訴訟，我想任何人很難想再站上那理應公平、公正，但卻並非如此的法庭。「媽，我想當證人」，女主角不斷重複地說著。飽受屈辱的女孩仍擁有堅不可摧的勇氣，多麽簡單卻又令人震撼的一句話。

「我想當律師，是因為律師都是好人」，女主角問著，「你是好人嗎？」男主角沉默不語。

女主角比別人多的，是做一個好人的單純堅持，這份堅持也讓她再度鼓氣勇氣回到證人席。男主角自然明白女主角的用心，最後在金錢、職業道德與現實的壓力下，他想起了初衷，選擇了正義與理想，在最後一刻倒戈。

在開庭中，他以鏗鏘有力的陳述，讓所有人理解了患有自閉症的女主角有著異於常人的理解能力、數學能力與聽力，這證明了她證詞的可信性，也成為破案的關鍵。

「Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. - The Imitation Game」

多年前的電影中這句話深植我心，其實有時候案件的盲點，反而是我們最直觀經驗法則，《證人》這部電影再度印證這句話，同時也讓我們反思，究竟有多少的刻板印象影響了我們的判斷？有多少人妥協於現實而遺忘了初衷？我們願意為了做一個好人，做出怎樣的努力？

註：證人，在訴訟中講的是當事人（犯罪行為人、被害人）以外的人，因為知道了犯罪的過程細節，到法庭根據自己的見聞事實做出陳述的人。原則上，只要你知道了犯罪的過程，你都可以成為證人，也都有作證的義務。

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。