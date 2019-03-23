9700萬塞家裡！夫妻開600萬瑪莎拉蒂賣毒　警攻堅看鈔票四散飛舞

▲夫妻將賣毒賺來的錢塞家裡。9700多萬元的現金，總重超過160公斤。（圖／記者柳名耕攝）

記者陳雕文／新北報導

錢永遠不嫌多…高雄市一對夫妻本來就過著富裕的生活，卻動歪腦筋，想快速賺大錢，兩人在自家別墅製毒！還開著市價約600萬元的瑪莎拉蒂運送，與藥腳交易。新北市刑大循線追緝，於本月11日攻堅，成功起出大量毒品及9700多萬元的現金，將夫妻逮捕歸案。

警方調查，夫妻育有兩名兒女，覬覦販毒獲利豐碩，竟開始四處搜購感冒藥錠，自行提煉製成二級毒品（安非他命），還親自駕駛黑色瑪莎拉蒂（Ghibli）與藥腳到高速公路休息站交易，逃避查緝。

警方循線查出夫妻的住處，並找來消防器材車支援，透過車頂直接跳進二樓陽台，擊碎玻璃後攻堅入內，還在睡夢中的妻子嚇醒後，急忙往樓下逃跑。而在三樓整理毒品的男子冒險從陽台往下跳，摔斷腿後痛苦大叫，最後夫妻檔狼狽被逮。

員警在現場蒐證，發現大量不明粉末以及安非他命、K他命、感冒藥錠，還有大批製毒工具、霰彈槍1枝、霰彈子彈25顆、改造手槍1枝、子彈352顆、四散飛舞的現金9700多萬、瑪莎拉蒂車輛1台等證物。警方訊後將夫妻依違反毒品危害防制條例罪嫌移送且收押禁見。

▼夫妻開著市價約600萬的Maserati Ghibli運毒販賣。（示意圖／翻攝自網路）