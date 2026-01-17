男網友「拍存摺就借5萬」可憐女險被騙　桃園警急阻詐

▲陳姓女子到銀行欲提領網路認識外籍男子10萬元匯款，結果是一場空。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市71歲陳姓女子在網路認識泰籍男子，對方每天噓寒問暖，雙方感情日漸深厚，得知女子經濟困難，想借款5萬元，馬上答應匯10萬給她，但要陳女將提款卡、存簿拍照傳給他，陳女不疑有他照辦，當她興沖沖的前往銀行領10萬元時，結果餘額還是只有帳戶原有的206元，此時才驚覺受騙上當，行員也通報警方到場協助釐清。

▲員警說明這是詐騙，並點出關鍵，存簿和提款卡都寄給對方，那應該怎麼領錢。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局景福派出所警員林伯峰及吳育萱16日下午接獲銀行通報趕抵現場，經瞭解陳女士在網路認識一名泰籍友人，對方每日虛寒問暖，雙方感情日漸深厚。對方得知被害人經濟困難，需要借款5萬元，馬上答應匯10萬給她，要被害人將提款卡、存簿拍照傳給他。被害人認為帳戶已經久未使用，且只有新台幣200多元，不疑有他便依據對方要求照辦。

她興沖沖到銀行領款10萬元卻發現帳戶內依然沒錢，對方便請其將存簿、提款卡等物品寄過去，行員發現立即勸阻並通報警方。

員警分析狀況表示，這是詐騙集團慣用手法欲騙取被害人帳戶，若被害人上當，將在不知不覺中成為詐騙集團的人頭帳戶淪為幫兇！員警與行員多方勸導，被害人口中說相信，但仍堅持要跟對方問清楚，員警隨即點出關鍵，存簿和提款卡都寄給對方，那應該怎麼領錢？一句話把陳女士問清醒了，經行員說明同意將該帳戶註銷，避免再遭到詐騙。