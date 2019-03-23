八卦山女鬼索命！廢校玩碟仙白目闖禍2昏迷　背留長抓痕…「壞我好事、你也別活」

▲彰化縣八卦山上的廢棄學校。（圖／翻攝Google map）



記者葉國吏／綜合報導

一位網友透露朋友在彰化縣八卦山一所廢校玩碟仙，因為白目問了女鬼「妳怎麼死的」，結果引發後續一連串的意外發生。這位網友再度發文透露，朋友因為多次阻撓女鬼索命，結果背上留下一道長抓痕印記，甚至還聽到女鬼說「壞我好事！你也別活了！」

▶︎八卦山廢校玩碟仙…白目問：妳怎麼死的 24歲女鬼「嘻嘻！你們都要來陪我」



網友在臉書私密社團靈異公社再度發文，表示在前往其中一位救命的女性友人家中後發現，她已經歇斯底里、精神恍惚，不停在屋內大叫「不要！不要！」並不斷說「我想死！別攔我！」

朋友見狀趕緊前去阻止，但女性友人的模樣極為恐怖，連家人都感到害怕，質問後朋友才坦承在「八卦山廢校玩碟仙」的事情，結果遭痛罵後，趕緊將女性友人帶去太子廟保命。

網友文中透露，「太子」一看到女性友人狀況後表示，祂只能一時阻擋女鬼索命，「解鈴還需繫鈴人」只能先將女性友人留在廟裡。

▲網友寫下八卦山廢校玩碟仙後續。（圖／翻攝靈異公社）

網友說，這時朋友接到電話，是那位白目問「女鬼怎麼死」的朋友家人打來，只說「我兒子出車禍了」要網友朋友快到醫院。出發前太子給了一個護身符，透露到醫院給白目朋友戴上「可以暫時沒事」，還透露「女鬼現在就在廟外面」。

網友說，朋友趕到醫院後看到白目朋友已經昏迷不醒，情況也是很嚴重。朋友把護身符幫白目朋友戴上、跟他們家人說完情況遭罵一頓後便離去。但這次出事的便是朋友自己。

▲網友反應。（圖／翻攝靈異公社，下同）

網友說，朋友在講述這件事情時，便把外套拉開露出背上一道長長的抓痕印記，透露說是離開醫院後他突然騎車恍神「犁田」，剛摔到地面就感覺背後被抓，並聽到女鬼很嚴厲的說「為什麼要阻止我！壞我好事！你也別活了！」聽完後朋友便暈過去。

網友說，他朋友醒來就發現在自己房間，而且已經點了七斗燈，朋友父母只是說「你先安靜修養，你闖禍的事情，爸爸會幫你解決」說完便離開房間。這時朋友媽媽透露，爸爸年輕時因為瘋簽賭，所以也會找碟仙報明牌，直到爸爸友人走火入魔失去性命才不玩。

後來朋友爸爸返家後，臉色鐵青的說「因為你們朋友都有神明保護，才沒有被女鬼索命成功。城隍爺要你們一起過去，才會說解決辦法…」。

網友寫道這後又「未完待續」，其他社友看完後則留言「碟仙真的不要玩呀」、「真的別玩」、「終於看到了，等下集」、「這真不能碰...國小同學玩也是出問題後來說轉學也不知道後來如何了...」。