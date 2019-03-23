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當總統只要8個字　孫大千讚韓國瑜：最接地氣的政治人物

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▲▼ 韓國瑜香港簽下四年訂單 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜（資料照／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜曾接受專訪時分析，前行政院長賴清德投入民進黨總統初選挑戰總統蔡英文是在打假球，而蔡英文的當總統三條件，韓國瑜更認為只要「台灣安全、人民有錢」8個字就夠了。前國民黨立委孫大千也讚韓國瑜「不愧是一個最接地氣的政治人物」

日前韓國瑜接受專訪時分析，賴清德挑戰蔡英文是打假球，到時候會上演大和解戲碼。蔡英文回應，希望韓國瑜多花些時間、心思在高雄市政上；而對於蔡英文提出當總統的三個條件，韓國瑜表示，要當台灣總統條件只要8個字就夠了，那就是「台灣安全、人民有錢」。對此孫大千23日在臉書PO文，開頭就寫下，韓國瑜「不愧是一個最接地氣的政治人物」，短短的八個字，道盡了庶民百姓的心聲。

孫大千說，台灣人民既沒有興趣，也沒有功夫去了解這麼複雜的文字遊戲，對他們來說，他們只是希望能夠保全台灣的主權尊嚴，生活方式，和民主制度。而「台灣安全」四個字，正足以代表這樣的期待。

孫大千提到，當藍綠陣營的各位天王還在打高空，編夢想，用一大堆艱澀難懂的產業名稱做為拼經濟的口號時，卻不能體會到，普羅大眾真正念茲在茲的，只是自己的口袋裡有沒有錢？而「人民有錢」四個字，簡單直接的表達了這樣的心情。他認為，台灣的政治已經走進了一個「由下而上」的新時代，「如果沒有辦法體會到人民心中的痛，不但無法引起共鳴，更別說贏回感動。」

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關鍵字：韓國瑜,孫大千,2020總統大選

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