柯文哲自爆「同婚公投投反對票」…但我允許12.5萬人遊行

▲柯文哲在座談會上爆料自己在同婚公投「投下反對票」。（圖／ETtoday新聞雲採訪團隊）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲訪美最後一站來到波士頓，當地時間22日下午在麻省理工和留學生、青年創業者舉行座談會。柯文哲會中提到台北市是個高度容忍的城市，雖然自己在同婚公投投下「反對票」，「但我允許12.5萬人上街遊行」，直接爆出同婚議題的立場。

柯文哲的態度一向直來直往，因講出年輕一輩的心聲而獲得許多選票，但也常引來正反熱議。在同婚議題上，他過去僅談到「人家喜歡關你屁事」，但從來沒有明確表態挺同還是反同。

▲響應同志遊行，北市府曾升起彩虹旗。（圖／記者陳家祥攝）

不過根據《聯合報》報導，柯文哲此次在麻省理工（Massachusetts Institute of Technology，MIT）座談會上為台北市進行文化行銷時，透露出了自己對同婚的明確態度。他提到，台北市是全東亞最自由、民主、開放的城市，舉辦多次穆斯林開齋節，同志大遊行更時常在街頭出現。

柯文哲舉例，台北同志大遊行有12.5萬人參加，「但要知道，同志題目在這次公投沒過，是被reject（拒絕）的。」他指出，台北市是個高度容忍的城市，「我投票反對你，但我允許12.5萬人上街遊行」，因為自由的基礎是容忍，有自由的靈魂才有辦法創新。