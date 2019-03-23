韓國瑜會中聯辦主任　羅冠聰：折射中共對韓的高度重視

▲韓國瑜訪問香港。（圖／記者吳奕靖攝）

記者馬叔安／綜合報導

高雄市長韓國瑜傳出與大陸駐港最高機關中聯辦主任王志民餐敘，即使韓國瑜強調「就是純粹吃飯」，但是香港眾志常委香港眾志常委發文表示，「韓王會」所折射的政治意涵，「恐怕是中共對韓的高度重視」，韓國瑜「甚有向其學師及勾結之慮，絕非以『拼經濟』等說辭就能搪塞過去。」

香港中聯辦全稱中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室，是中華人民共和國中央人民政府（國務院）在香港特別行政區的代表機構。

中聯辦網站於22日發佈「王志民會見台灣高雄市長韓國瑜一行」的新聞稿，內容寫道，「3月22日，我辦主任王志民在辦內會見台灣高雄市長韓國瑜一行，對其來港參訪交流表示歡迎，並介紹了香港回歸祖國21年來取得的巨大成就和進步。我辦副主任楊建平及有關部門負責人參加會見。」

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▲香港中聯辦王志民主任會見台灣高雄市長韓國瑜一行。（圖／翻攝自香港中聯辦網站）

據了解，按行程，韓國瑜當天下午出席在香港會展中心舉辦的高雄市經貿簡介會後，約莫5時30分，韓國瑜車隊轉往西環，下車後不發一語地進入中聯辦。韓國瑜說，「他（王志民）覺得過去香港、高雄往來太少，香港可提供高雄更多發展機會，氣氛非常融洽，都是說些溫馨、感情的話」。

1993年出生的羅冠聰為前香港立法會議員、電競評述員，他於2016年香港立法會選舉當選，以23歲之齡成為香港有史以來最年輕的立法會議員，但其後因宣誓風波喪失議員資格，法律上與梁頌恆、游蕙禎、姚松炎及劉小麗以12天成為立法會史上任期最短的議員。