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嫁到香港18年「台灣新娘」 握手李佳芬　激動大笑：快暈倒了！

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記者吳奕靖、趙蔡州／香港─台北報導

高雄市長韓國瑜22日晚間搭天星小輪「世星輪」秘遊香江，韓國瑜的妻子李佳芬也陪同一起出席活動，兩人上船前還親切的跟支持者握手合照。其中有一名嫁到香港18年的台灣新娘也特別到場支持，並且送上一張特製的卡片祝福韓國瑜夫妻一直幸福美滿，對於可以握到李佳芬的手，她也笑說「高興到要暈倒了」。

記者獨家採訪到一名嫁到香港18年的台灣籍伍姓女子。伍女表示，她在韓國瑜夫妻上船前，幸運的跟李佳芬握手合照，「我覺得她（李佳芬）真的好親切喔」。她還送上了一張特製的祝福小卡，卡片上畫有韓國瑜、李佳芬兩人的卡通版大頭照，希望他們夫妻的婚姻可以一直幸福美滿。

▲▼嫁到香港18年「台灣新娘」握手李佳芬　激動大笑：快暈倒了！（圖／記者吳奕靖攝）

▲伍女嫁來香港有18年，對於可以握到李佳芬的手，她滿臉笑容地說「快暈倒了」。（圖／記者吳奕靖攝）

伍女透露說，自己嫁來香港有18年了，當初她跟先生是在台灣結婚的，後來陳水扁總統上任後，他們才一起回到香港生活，至於為什麼會想送韓國瑜夫妻祝福小卡？她說「就是剛好看到愛情摩天輪，那我就覺得靈感一來，希望他們兩夫妻很幸福美滿」對於可以握到李佳芬的手，她也滿臉笑容地說「快暈倒了」。

高雄市長韓國瑜的港澳深廈出訪行程，第一站22日抵達香港後正式展開，他先是與香港特首林鄭月娥會面，並與中出商會簽下7合約、總額23億元的訂單，接著就傳出他傍晚與陸駐港最高機關中聯辦主任王志民餐敘的消息，他晚間前往中環7號碼頭遊船時也證實確有此事。

▼伍女送上一張特製的祝福小卡片，希望韓國瑜夫妻倆的婚姻可以一直幸福美滿。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼嫁到香港18年「台灣新娘」握手李佳芬　激動大笑：快暈倒了！（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：韓國瑜,李佳芬,香港,訪問,高雄市長

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