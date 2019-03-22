影／韓國瑜訪港又失言「不丹人都傻傻的」　24秒全場大笑影片曝光

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜今（22日）起展開港澳深廈行，首日抵達香港，在禮賓府與香港特首林鄭月娥會面，並與中出商會簽下7合約，總額23億元的訂單。韓國瑜下午在信和集團港麗酒店拜會行程上致詞時表示，「在我印象中，最快樂的國家大概在阿爾卑斯山旁邊，像不丹，與世無爭，居民都傻傻的很單純」。對此，韓國瑜晚間在碼頭遊船行程時，未做任何回應。

▲韓國瑜訪港又失言，稱「不丹人都傻傻的」。（圖／翻攝肯腦師的人生相談室）

臉書粉絲專頁「肯腦濕的人生相談室」今天晚間貼出韓國瑜的致詞畫面，內容是他下午在信和集團港麗酒店拜會行程上的致詞內容。韓國瑜表示，「台灣快樂指數可以從25名提到第一名，在我印象中，最快樂的國家，大概在阿爾卑斯山旁邊，像不丹，與世無爭，居民都傻傻的，很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂的，我在想…」；沒等韓國瑜把話講完，全場拍手大笑。

▲高雄市長韓國瑜22日訪問香港。（圖／高雄市政府提供）

正在香港訪問的高雄市長韓國瑜，傳出傍晚前往大陸駐港最高機關中聯辦，與主任王志民餐敘。韓國瑜晚間前往中環7號碼頭遊船時，證實會見消息。他表示，就是純粹吃飯，一方面情感交流，一方面也互相打氣，香港、高雄之間應多來多往。對於「不丹居民傻傻的」之說，韓國瑜在碼頭遊船行程時，並未多做回應。

▲韓國瑜夜遊維多利亞港。（圖／記者吳奕靖攝）

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