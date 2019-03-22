快訊／「不丹居民傻傻的...」韓國瑜訪港失言　晚間火速回應了

蔡浩祥、吳奕靖、柯沛辰／香港－台北報導

高雄市長韓國瑜22日展開港澳深廈之行，首日抵港便與中出商會簽約拿下23億元訂單，但他下午致詞時一句「不丹居民都傻傻的」再爆失言爭議。對此，韓國瑜晚間回應，這只是一句比喻，形容不丹跟台灣快樂的方式不同，沒有貶低意味，希望不要過度解讀。

韓國瑜22日下午在信和集團港麗酒店拜會行程上致詞表示，「台灣快樂指數可以從25名提到第一名，在我印象中，最快樂的國家，大概在喜馬拉雅山旁邊，像不丹，與世無爭，居民都傻傻的，很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂的，我在想…」，但話還沒講完，全場就拍手大笑。

▲韓國瑜拜會信和集團，致詞爆出失言爭議。（圖／高雄市政府）

致詞內容在網上曝光後，引發網友論戰。而稍早韓國瑜結束碼頭遊船行程，也被媒體問到這個問題。韓國瑜解釋，「台灣的快樂是全球第二十六，是希望明後年台灣的快樂是全球第一。我的意思是像喜馬拉雅山旁邊有個小國不丹，他們無憂無慮、天真無邪，他們快樂指數可能會全球最高，但台灣沒有辦法、沒有資源，台灣人必須不停的努力、不停打拼，所以我們沒有辦法像那樣的快樂。」

韓國瑜表示，當初提到不丹只是一個比喻，並沒有看不起哪個國家或看得起，「沒有這個意思，一點這個意思都沒有。這只是一個舉例」，因為不丹居民天生容易滿足、知足，他們也不需要跟世界競爭，但台灣的前途不是在這裡，「我們都了解我們必須不停的奮鬥，我們的土地只有占全世界萬分之三，沒有石油、沒有煤炭、沒有黃金、沒有礦產，我們必須不停的努力奮鬥，所以這個快樂的方式不一樣，我只是這樣講而已。」

▲訪港失言， 韓國瑜火速回應「我只是比喻。」（圖／記者吳奕靖攝）

媒體追問，有香港議員質疑他不該去訪中聯辦，因為那不能代表全香港，也會讓經貿之旅染上過多政治色彩。韓國瑜回應，「我們尊重香港本地政府一切的安排，這是第一點；第二點，我在高雄選舉講得非常清楚，高雄市的未來只有朋友、沒有敵人，只有道路、沒有圍牆，所有香港政府的安排只要時間允許，我們都欣然接受，歪嘴雞不需要挑米吃，所有來對我們伸出溫暖的手，我們都當成好朋友。」

韓國瑜說，「至於香港的內部有甚麼不同的看法，是喜歡也好，不喜歡也好，意見不一樣等等，讓香港內部自己去處理，我們完全尊重，對高雄的未來，只有道路沒有圍牆，所有四面八方的好朋友願意歡迎高雄，都是我們的好朋友。」