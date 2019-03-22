橋南社區營造環保小學堂　連3年入選獲補助

▲台南市環保局，輔導鹽水區橋南社區營造環保小學堂，連續3年入選並獲得環保署補助經費。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局輔導鹽水區橋南社區營造環保小學堂，2016年至2019年連續3年入選並獲得環保署補助經費，除再造橋南街親水、生態共生的綠生活空間，同時營造低碳、綠意的優質環境，成果斐然，環保局將全力輔導，結合3年的營造成果，向環保署申請環境教育設施場所認證。

台南市政府為保存鹽水文化，由環保局協助社區透過環境調查，找出解決環境問題的方法。藉由環境調查與改造的方式，進行社區環境教育扎根工作。運用環保小學堂補助經費，重塑鹽水橋南老街親水、生態共生的綠生活空間，營造低碳、親水、綠意的社區，辦理食農教育、低碳飲食、文化保存等課程，提升社區居民環境教育的觀念。

橋南社區得到景觀設計、建築系大學生、建築師的協助，修繕、改造巷弄街道、活化老屋及傳統建築，增加文化資產價值。並以橋南映月為環境改造點，打造成為社區環境教育學習場域，推出地景美學工坊，有一系列環境教育與社區營造課程，並採用從社區各角落所蒐集舊材料，如古厝掉落的紅瓦片、紅磚、日常生活中的塑膠瓶罐等回收物，作為改造點的地景裝置藝術材料，值得學校師生辦理環境教育及社會大眾體驗月津港之美。