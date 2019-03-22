台東縣4月1日起　全面禁用廚餘養豬

▲台東縣4月1日起全面禁止廚餘養豬。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

為做到防疫強化、產業永續，台東縣長饒慶鈴宣布自4月1日起，台東縣將全面禁用廚餘養豬，請台東縣養豬業者務必配合辦理。饒慶鈴表示，台東縣路上、海上防疫工作一直持續進行中，並加強稽查及輔導廚餘養豬戶辦理轉型、退場，但為杜絕非洲豬瘟入侵、保護台東豬隻健康無虞，禁止廚餘養豬是必要的進程。

饒慶鈴指出，自上任以來，即指示農業處及各單位務必做好防疫工作，並強調杜絕非洲豬瘟疫情沒有假期，另一方面則輔導廚餘養豬戶轉型，使用飼料餵養，並鼓勵家戶型養戶退場，不要零星飼養，截至目前為止，台東縣已經有100多場養豬戶配合。

目前台東縣雖無發現任何疫情狀況，一旦疫情爆發，將會持續數10年以上，現在為防範未然，唯有全面禁止廚餘養豬才能杜絕非洲豬瘟病毒傳播。

台東縣府農業處長許瑞貴表示，根據國際非洲豬瘟疫情調查發現，養運豬人員、車輛活體運豬、廚餘是最可能的傳染途徑，也是促成中國大陸疫情延燒的主要原因。



許瑞貴強調，推動廚餘養豬戶轉型，技術服務團隊免費提供飼料配方調整諮詢、豬隻飼養管理諮詢及到場服務，自願退場者也有補助措施，依工作進程4月1日起必需全面禁用廚餘養豬，農業處及台東縣環境保護局將另發布相關公告，請養豬戶務必配合。