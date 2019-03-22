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防禦非洲豬瘟新武器！　興大研發「天然矽片」抑制病毒傳播

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▲▼興大林江珍教授研發天然矽片。（圖／中興大學提供）

興大林江珍教授研發天然矽片。（圖／中興大學提供，下同）

生活中心／綜合報導

國立中興大學材料系客座教授林江珍團隊花費16年的時間，研發出「天然矽片」新型無毒抗菌材料。林江珍表示，天然矽片以「物理捕捉」機制，可有效抑制細菌及病毒傳播，能廣泛應用在農業、畜產業及漁業，可增加作物收成量20％以上，還能做為防禦非洲豬瘟的新武器。

林江珍教授於2003年SARS期間，首次發表「奈米矽片」材料，是由天然礦土精煉而成，可有效對抗SARS病毒，到了2009 年H1N1流感期間，更將此材料延伸開發出「矽銀彈900」，研究團隊持續努力，研發出「天然矽片」，將成果擴展至農產品。

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▲▼天然矽片技術示意圖。（圖／中興大學提供）

▲天然矽片技術示意圖。

林江珍表示，歷經10多年、30多種農作物的大規模試驗，證實「天然矽片」可替代化學農藥抑制細菌繁殖所產生之病症，例如葉黃病、銹病、炭疽病、黑腐病等，進而有效促進植物健康生長、提升蔬果品質與增加收獲量，，並通過農委會免登記植物保護資材，最終目標是推廣國際以解決世界糧食危機問題。

研究團隊經過大規模稻米田野契作測試，連續三期共生產486噸白米，全程未使用農藥，經檢驗完全無農藥及重金屬殘留，並可健全植物生理與促進生長，增加作物收成產量平均達20％以上，可望減緩全球糧食危機。

另外，在防止非洲豬瘟入侵台灣的緊急時刻，「天然矽片」具有極強物理吸附力，游動於細菌之間及附著於細菌表面，透過「物理捕捉」機制，抑制細菌生長及病毒傳播，可應用於農作物、土壤改質、水質環境等。林江珍指出，「天然矽片」若透過配方技術，可做為環境消毒使用，避免病原感染。

▲▼興大林江珍教授（左4）、興大校長薛富盛（左5）與研究團隊合影。（圖／中興大學提供）

▲興大林江珍教授（左4）、興大校長薛富盛（左5）與研究團隊合影。

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關鍵字：林江珍,中興大學,天然矽片,物理捕捉,農作物,生產量,非洲豬瘟

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