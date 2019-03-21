檢疫犬Susie淚眼寫日記「我不喜歡痛痛」　籲旅客尊重領犬員檢查行李

▲檢疫犬Susie。（圖／網友黃玲提供、防檢局提供）

記者崔至雲／台北報導

防檢局昨日指出，一名緬甸籍旅客19日搭乘CI7916班機在桃園國際機場入境時，因檢疫犬Susie檢查其行李，該旅客突然情緒失控，動手毆打領犬員的頭部，並以推車阻擋檢查。「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」今天PO出檢疫犬Susie的「日記」表示，「雖然我沒事，但我不喜歡痛痛，希望以後不要再發生打我們的事情了」。

防檢局臉上以檢疫犬Susie第一視角寫了一篇日記，日記上寫到「今天開開心心的跟我的partner去執行任務，忽然聞到有個包包裡有可疑的味道，我就跟平常一樣坐在他身邊，我的partner要檢查他行李的時候，不知道為什麼他突然很生氣、還動手打人，我的partner被打到頭頭和手手都受傷了。雖然我沒事，但我不喜歡痛痛，我想我的partner一定也不喜歡，我希望以後不要再發生打我們的事情了」文字的最後也放上哭臉符號。

請繼續往下閱讀...

▲緬甸籍旅客入境桃園國際機場，因不滿檢疫犬嗅聞行李，失控以推車攻擊檢疫犬，連領犬員也遭波及。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

最後也放上檢疫犬的小叮嚀，「當我們在執行任務時，請配合執行行李檢查；再怎麼不滿也不能對我的Partner或我們有暴力行為喔！」

防檢局昨日也說明，該旅客疑似因為不滿檢疫犬嗅聞其行李，用推車推撞檢疫犬，領犬員見狀蹲下來保護檢疫犬，旅客竟拍打領犬員頭部，領犬員事後到醫院進行檢查，頭部明顯有外傷、手腕扭傷及拉傷，已一併對該旅客提出傷害告訴，此外，在衝突過程中，領犬員盡全力保護犬隻，檢疫犬並未受到任何傷害。