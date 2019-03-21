重慶再爆非洲豬瘟「9頭發病6死」　21省份才剛解除疫區封鎖

▲非洲豬瘟疫情在大陸蔓延。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟自去年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情大範圍擴散，目前僅新疆、西藏和海南3處未爆發豬瘟病例。大陸農業農村部周二（19日）才宣布21個省分解除疫區封鎖，不過今（21）日卻傳出重慶再爆第118例非洲豬瘟疫情，該養殖戶存欄生豬91頭，發病9頭、死亡6頭，目前疫情已獲得有效控制。

據大陸農業農村部官網資料顯示，農業農村部今天接到中國動物疫病預防控制中心報告，經重慶市動物疫病預防控制中心確診，石柱縣一養殖戶發生非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖戶存欄生豬91頭，發病9頭、死亡6頭。

▲大陸農業農村部19日表示，21省份已解除了疫區封鎖。（圖／路透社）

疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。目前，上述措施均已落實。

非洲豬瘟疫情近幾個月在大陸延燒，重慶市石柱縣21日傳出的這洲豬瘟疫情，為全大陸第118例，也是重慶自去年11月4日及12月18日爆發疫情後的第3例。目前未發現非洲豬瘟的省區，只剩下新疆、西藏和海南3處。