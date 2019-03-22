桃園旱季山區無水可用　趙正宇爭取加壓站「下水上送」

▲旱季山區無水可用，趙正宇爭取加壓站「下水上送」。（圖／趙正宇服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

沒水用很痛苦，尤其是沒有乾淨的水源可用！桃園市復興區今年初春久旱未雨，致該區詩朗溪原水不足，導致當地復興淨水場無法供水，造成區內三民里、澤仁里地區無水可用，經立委趙正宇積極向自來水公司爭取興建圓山臨時管中加壓站，以「下水上送」方式而解決當地民生用水問題。

桃園八德、大溪、復興區立委趙正宇22日指出，極端氣候越來越顯著，降雨分布不均，由於今年初春久旱未雨，復興山區詩朗溪原水不足，導致當地復興淨水場無法供水，造成復興區三民里、澤仁里地區無水可用。

為解決當地民生用水問題，經其積極向自來水公司爭取興建圓山臨時管中加壓站，透過臨時加壓站將水打到復興澤仁地區最高點，自來水再順流至當地家戶之中，採以「下水上送」方式，終於解決三民、澤仁山區無水可用窘境。

▲▼趙正宇2020立委大選尋求蟬連，強調「在地」深耕服務逾20年，民眾會做出最好選擇。（圖／趙正宇服務處提供）

趙正宇是無黨籍立委對於2020立委大選，尋求蟬連，面臨前議員楊朝偉和現任中壢區立委陳學聖轉戰其選區，與其競選表示，他不在電視圈、也不在舒適圈，而是「在地」深耕服務逾20年，相信民眾有目共睹，也會做出最好選擇。