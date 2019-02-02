「台灣工藝之巔」62位大師級聯展　蘇揆：看見台灣工藝之美

▲行政院長蘇貞昌（左二）2日參觀「台灣工藝之巔」62位大師級聯展。（圖／行政院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行政院長蘇貞昌2日出席「台灣工藝之家協會聯展開幕」時表示，政府有責任為工藝大師們提供展演的舞台，讓他們的精彩作品讓全國及全世界看見，讓世界更美。過去他曾在台北縣政府走廊，常年展出工藝大師作品，其他政府單位若有空間也可以這樣做。

蘇貞昌表示，請文化部責請台灣工藝研究發展中心處理，並協調各縣市政府或有展場空間的相關單位規劃，讓工藝大師的作品隨時展出。以美國芝加哥工藝展及日本松本工藝博覽會為例，政府須長期用心、有計畫、有節奏推動工藝發展，吸引國際人士來台灣參觀，帶動買氣和價格。此外，適逢春節連假，蘇也邀請民眾參觀「台灣工藝之巔」聯展，並預祝大家新年快樂。

台灣工藝之家協會理事長許朝宗表示，「台灣工藝之巔」聯展由該協會62位老師聯合展示，共109件工藝作品，展品題材取自於親子時光、兒時記憶、人生態度、自然景觀、歷史淵源、現代藝術及抽象意念，將日常生活感受透過不同媒材淬煉成品，展期自2月2日至6月2日，為期4個月，在台北當代工藝設計分館展出，敬邀大家共同蒞臨參觀，讓我們一起來回顧及傳承臺灣百年來的傳統文化與特色。

【展覽及活動資訊】

展覽名稱：台灣工藝之巔－頂級工藝之美

展覽期間：2019年2月2日至6月2日

開放時間：週二至週日上午9時30分至下午5時30分（週一休館；國定例假日除外）

展覽地點：臺北當代工藝設計分館4樓（臺北市中正區南海路41號）