　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣工藝之巔」62位大師級聯展　蘇揆：看見台灣工藝之美

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「台灣工藝之巔」62位大師級聯展 蘇揆：看見台灣工藝之美。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌（左二）2日參觀「台灣工藝之巔」62位大師級聯展。（圖／行政院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行政院長蘇貞昌2日出席「台灣工藝之家協會聯展開幕」時表示，政府有責任為工藝大師們提供展演的舞台，讓他們的精彩作品讓全國及全世界看見，讓世界更美。過去他曾在台北縣政府走廊，常年展出工藝大師作品，其他政府單位若有空間也可以這樣做。

▲「台灣工藝之巔」62位大師級聯展 蘇揆：看見台灣工藝之美。（圖／行政院提供）

蘇貞昌表示，請文化部責請台灣工藝研究發展中心處理，並協調各縣市政府或有展場空間的相關單位規劃，讓工藝大師的作品隨時展出。以美國芝加哥工藝展及日本松本工藝博覽會為例，政府須長期用心、有計畫、有節奏推動工藝發展，吸引國際人士來台灣參觀，帶動買氣和價格。此外，適逢春節連假，蘇也邀請民眾參觀「台灣工藝之巔」聯展，並預祝大家新年快樂。

台灣工藝之家協會理事長許朝宗表示，「台灣工藝之巔」聯展由該協會62位老師聯合展示，共109件工藝作品，展品題材取自於親子時光、兒時記憶、人生態度、自然景觀、歷史淵源、現代藝術及抽象意念，將日常生活感受透過不同媒材淬煉成品，展期自2月2日至6月2日，為期4個月，在台北當代工藝設計分館展出，敬邀大家共同蒞臨參觀，讓我們一起來回顧及傳承臺灣百年來的傳統文化與特色。

【展覽及活動資訊】
展覽名稱：台灣工藝之巔－頂級工藝之美
展覽期間：2019年2月2日至6月2日
開放時間：週二至週日上午9時30分至下午5時30分（週一休館；國定例假日除外）
展覽地點：臺北當代工藝設計分館4樓（臺北市中正區南海路41號）

▲「台灣工藝之巔」62位大師級聯展 蘇揆：看見台灣工藝之美。（圖／行政院提供）

▲「台灣工藝之巔」62位大師級聯展 蘇揆：看見台灣工藝之美。（圖／行政院提供）

ET快訊
快訊／大樂透3.87億頭獎「1注獨得」獎落台南
「撞死就撞死了」酒駕累犯殺2人　下車嗆：快處理我要睡覺
女鬼緊跟1年！他急搬出凶宅遭車撞　死前說：祂找到我了
郵局ATM大癱瘓！網友哀號被吃了9千　郵局緊急回應

關鍵字：展覽,工藝,藝術

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

載4妹被超車超不爽　他拿球棒理論反被K到腦震盪

兇殘分屍魔曝光！陽光斯文男奪命後仍輕鬆打卡　臉書分享購物直播

奪命畫面曝光！酒駕3犯逆飆1公里連撞8汽機車　2騎士無辜慘死

真的很抱歉！電器商酒駕「超有禮貌」　警開單後幫他介紹生意

陽光斯文男殺女友分屍後正常上下班　警跟監驚見「他劈腿4女」

驚悚巧合！台南姊弟戀分屍案發地　是29年前井口真理子遭棄屍地

打破醋醰爆殺機！鋼鋸魔人鎖喉奪命　女友慘被肢解成6屍塊

台南姊弟戀驚爆分屍！男勒死大12歲女友　肢解裝袋棄屍草叢

小米流浪澄清湖　陳其邁收編「寵溺任爬背」：早就是貓奴了！

更正：監察院財產申報：陳菊三星土地3310.43平方公尺

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

《聲林之王》彩蛋在這裡!　李佳歡高音飆唱《崇拜》

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

每逢過年總被問：什麼時候結婚？　教你用「平均結婚年齡」超狂反擊！

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

小米流浪澄清湖　陳其邁收編「寵溺任爬背」：早就是貓奴了！

更正：監察院財產申報：陳菊三星土地3310.43平方公尺

「台灣工藝之巔」62位大師級聯展　蘇揆：看見台灣工藝之美

「韓」流來勢洶洶　盤點韓國瑜10大火熱金句

服務處佈置超有年味！蘇巧慧：結合創意讓地方被看見

不只學姐！最強小編大集合　她嗆爆名嘴戰力NO.1

年前發紅包最終場　韓國瑜：好久沒休假，終於可休息

大台北每天200萬噸生活污水　衛工處犧牲過年輪班處理廢水

罰60.6萬！環保局查緝台中港汙染源　首波查獲5違規廠商

影／前總統馬英九台南簽書會　粉絲擠爆買書簽名兼合照

生涯最絢爛時刻引退　靈長類最強女性東京奧運不缺席

那些年Mr. Children唱紅的日劇主題曲！　27年助攻神話網推爆

台南南區明興路氣爆　1工人撕裂傷送醫

賓士全新「GLB偽裝車」雪地捕獲！預計第3季正式發表

患病需終身換血…前女友悔婚「改愛好友」　男星6年逆襲求婚成功！

外科醫病倒「靈魂僅5歲」！失蹤7hrs徘徊童書區　妻淚：你要乖…

「阿信和Jolin是真的嗎？」　五月天錄影罕見正面解答！

超實用紅包行情表！長輩要比去年多　這些數字絕對別包

這個居然也能賣？　盤點2018年12件令人匪夷所思的拍賣品

小米流浪澄清湖　陳其邁收編「寵溺任爬背」：早就是貓奴了！

政治熱門新聞

高雄飯店一晚破萬　韓國瑜皺眉出..

ET民調／六都市長就職滿月　鄭..

謝龍介衝翡翠綠選區　一個過往曝..

馬路跟日本一樣平　高雄韓粉激讚

陳菊、蘇嘉全在宜蘭屏東擁農地

獨／小英少將隨扈執勤擅離崗位飲..

韓國瑜路平　沈富雄提警訊：不要..

都幾歲了還出來？王金平11字妙..

花博沒付錢！台中市府速繳AIP..

露事業線代言高雄　張琍敏遭網酸

核電不重啟遭批無視公投　蘇貞昌..

韓國瑜發紅包　討2歲男童親一下

韓國瑜被拱選總統　陳其邁回應了

興達電廠減煤50%　韓國瑜：我..

更多熱門

相關新聞

與植物飛揚的精靈—李盈慧

生命的緣份往往非常奇妙，那些曾經的際遇，你以為只是擦身而過的短暫交會，沒想到它所留下的能量，卻能夠讓你爆發出一個璀燦光華的未來。

百變Pocky創意裝置　吸睛度破表

國寶女巫師往生　香蕉絲工藝傳承令人憂

連俞涵穿露肚裝怕胃凸：我只敢喝水

台灣工藝之巔登場　台灣工藝文化

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

孫其君劈完郭雪芙談判正宮　她還想要在一起　

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工視角」曝家教

結婚80萬老公壓力大！她不拍婚紗網讚爆

工地闖蕩20年！老闆偷塞「厚厚一本」

苗栗假日之森傳紅線雙屍　關鍵鑰匙藏內情

美國女想自殺　邂逅高富帥救了她

載4妹被超車不爽　拿球棒反遭海K

獨子枉死！彭爸崩潰：他的人生才剛開始

7歲女替母請假　董事長暖哭准了

包紅包9大禁忌！不只糗翻還觸霉頭

陽光男殺女友分屍　奪命後分享fb直播

女屎堵1週！尿管插肛「糞水狂炸」

更多

最夯影音

更多

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

《聲林之王》彩蛋在這裡!　李佳歡高音飆唱《崇拜》

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面