知本自然教育中心10週年慶　工藝傳承木頭教育起跑

▲知本自然教育中心舉辦10週年慶暨木頭教育教室啟用典禮，揭開一系列慶祝活動。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林區管理處知本自然教育中心21日舉辦十週年活動開幕暨木頭教育教室啟用典禮，台東縣政府張副縣長志明、公東高工的黃前校長清泰、現任黃校長淑英、向陽薪傳木工坊團隊、台東縣各環境教育設施場所以及林務局及各林區管理處的長官均前來祝賀，揭開一系列的十週年慶祝活動。

▲台東林管處劉瓊蓮處長表示，木育體驗設施的木料大部分源自於台東在地的疏伐木，經由製材廠處理後，透過向陽薪傳木工坊設計製作，是全台首座的大型木育體驗設施。



知本自然教育中心推動木育教育與向陽薪傳木工坊團隊合作，運用多種台灣疏伐木如台灣杉、桃花心木、南洋杉、相思木等，融合傳統木工技藝和現代設計工藝，建置了多樣化木育教育體驗設施，包括了木育球池、動物拼圖牆、森林遊戲彈珠檯、七巧板黑板等，讓大小朋友在玩樂過程中學習自然生態智慧與知識。

▲森林遊戲彈珠檯。

林管處劉瓊蓮處長表示，製作木育體驗設施的木料大部分源自於台東在地的疏伐木，經由製材廠處理後，透過向陽薪傳木工坊設計製作成全台首座的大型木育體驗設施，這些木頭就像回娘家般的在知本自然教育中心裡延續生命的價值。透過教育中心的課程設計，把林業經營與國產材利用的知識傳遞給民眾，教導民眾小徑木只要透過正確的拼接工法，即可在木作工藝的板結構、框結構、箱結構發揮特長。

▲木育球池。



啟用典禮現場處處可見疏伐的小徑木運用的巧思，如海報、黑板的框架、積木教具、動物拼圖片，充分運用木頭本身優美的紋理及豐富色澤，不需額外的點綴裝飾，自然散發出屬於森林的氣氛。而教室現場還擺設了由公東高工製作的木製傢具，這是林管處與學校合作提供木料讓學子能無後顧之憂地精進自己的工藝技巧，產地原料的支持更是推動學子邁向世界的一大力量。

▲動物拼圖牆。

知本自然教育中心十年一路走來，始終秉持著「師法自然，快樂學習」的宗旨，推出許多林業推廣、生態關注、生態旅遊、自然保育及環境議題的優質環境教育課程，一路陪伴著東部學子們共同成長，已累積發展近百套課程、3萬3千人次深度優質的環境教育服務量。

十週年系列活動包括開幕典禮、3月至6月的系列課程，以及9月21日的「森林鐵腿人」健行闖關活動，活動詳細資訊請至知本自然教育中心網站 http://nc.forest.gov.tw 或撥打(089)510961分機18洽詢。