工藝種子教師培育4月開班！纖維藍染帶進校園、3/26開放網路報名



▲培育校園工藝種子教師，是希望將工藝教育帶入校園。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，以下同）

記者林育綾／台北報導

為推動文化體驗教育，培育校園工藝種子教師，發展校園工藝體驗課程，國立臺灣工藝研究發展中心將於4至5月份假日開辦「纖維班」及「藍染班」兩項校園教師增能研習課程，3月26日（二）中午12：30起在「全國教師在職進修資訊網」線上報名，歡迎有興趣的國中小及高中職教師踴躍報名。

工藝中心主任許耿修表示，這裡是臺灣工藝人才培育最重要的基地，而學校則是推動「工藝體驗教育」最重要的平台。在12年國教的學習階段，校園是工藝創作者孵育的最佳場域，學校教師則扮演著工藝Maker孵育者的角色，藉由辦理適合學校發展課程的「工藝種子教師培育」活動，深化教師工藝技能及藝術美感，期盼教師們回到校園協助工藝體驗教育的推展，讓動手做工藝這件事重回校園學習領域的進行式，也讓工藝種子在校園中萌芽成長。



▲纖維班工藝作品。

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由於教師們對工藝學習需求度相當高，工藝中心持續增開班別及增加參訓人數，去年共計開設5個班別、培育102位校園種子教師，今年度（民108年）將增加一個班別，全年度預計開辦纖維班、藍染班、草木染班及樹藝班等6班培育課程，各班人數也會在不影響教學品質原則下，酌量增加參訓人數，以期符合教師們的期待及需求。



▲纖維班作品：帶狀鑰匙圈。

纖維班邀請「四蒔候纖維創作工坊」何秀玲老師擔任講師，研習內容為運用裂織、綴織、平織技法與纏繞藝術表現纖維織物的美感與多變性。透過矩形、圓形、板型、箱型織具織作並結合包釦、皮繩、五金…後製成型，製作獨特的隨身飾物，並提供簡易的織具實際運用參考，讓教師們回到校園後能舉一反三，規劃出易於操作的纖維工藝體驗課程。

▲▼ 藍染班作品。

藍染班則邀請工藝中心生活工藝館藍染工坊駐坊藝師湯文君老師擔任講師，研習內容為以藍染基礎課程及易於在校園發展課程為規劃方向，從認識藍草植物、藍缸建置示範以及縫紮染、生葉搥染、生葉染色等技法介紹實作，讓學員對藍染有系統性的認識及實作能力，進而回到學校後可以發展適合校園操作的藍染體驗課程。

此次教師研習活動，各班詳細課程內容、時間、活動費用等資訊，請至國立臺灣工藝研究發展中心官網，下載招生簡章或電049-2334141*312洽詢。